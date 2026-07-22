VACPA và ACCA gia hạn hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031: Nâng tầm nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

Biên bản hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 kế thừa và mở rộng những thành tựu đã đạt được giữa VACPA và ACCA. Trọng tâm hợp tác thời gian tới tập trung vào phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng cao; đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và hỗ trợ hội viên, sinh viên, cơ sở đào tạo; thúc đẩy triển khai Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam; tăng cường kết nối mạng lưới nghề nghiệp trong nước và quốc tế, đẩy mạnh truyền thông nâng cao uy tín ngành.

Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai và Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á lục địa của ACCA Ren Varma ký biên bản gia hạn hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của ACCA thời gian qua trong việc mang lại giá trị thiết thực cho kiểm toán viên và các doanh nghiệp. Đặc biệt, chương trình hợp tác ba bên giữa VACPA, ACCA và các trường đại học trong việc triển khai Chứng chỉ IFRS phiên bản tiếng Việt được cộng đồng giáo dục đánh giá rất cao. VACPA đã và sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, khẳng định giá trị của ACCA tại Việt Nam và cùng đồng hành trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đại diện ACCA, ông Ren Varma - Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á lục địa chia sẻ, sự kiện là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm chuyên môn quốc tế của ACCA và sự am hiểu sâu sắc môi trường pháp lý nội địa của VACPA. Sự hợp tác này giúp trang bị kỹ năng thiết yếu cho đội ngũ chuyên gia tài chính trước những biến động nhanh chóng của thị trường.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam”, xoay quanh các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng vai trò của Danh mục phân loại xanh (Green Taxonomy) trong việc huy động nguồn vốn xanh.

Tại cuộc tọa đàm, ông Tạ Đức Bình - chuyên gia Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã trình bày tham luận “Tổng quan về Green Taxonomy tại Việt Nam”, giúp đại biểu đối chiếu khung pháp lý trong nước với các chuẩn mực quốc tế.

Các diễn giả trao đổi, thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: Ngọc Anh

Các diễn giả tại tọa đàm tập trung thảo luận sâu về các chủ đề quan trọng như: tác động của Green Taxonomy đối với doanh nghiệp và thị trường tài chính; vai trò của kế toán, kiểm toán và dịch vụ đảm bảo trong việc nâng cao độ tin cậy của báo cáo ESG, nhằm hạn chế rủi ro “tẩy xanh” (greenwashing); những thách thức về dữ liệu, năng lực thực hiện các hoạt động đảm bảo và định hướng hoàn thiện khung hướng dẫn trong thời gian tới…

Sự kiện mở ra góc nhìn mới cho các hội viên VACPA và doanh nghiệp kiểm toán về cơ hội mở rộng dịch vụ xác nhận các dự án xanh. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu xanh trong bối cảnh Nhà nước đang ưu tiên nguồn lực cho phát triển bền vững.

Lễ ký kết và tọa đàm khép lại với thông điệp từ ông Ren Varma về cam kết đồng hành lâu dài. Mối quan hệ hợp tác bền chặt này tiếp tục là nền tảng vững chắc để hai tổ chức thúc đẩy hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính - kế toán - kiểm toán Việt Nam./.