Khẳng định vai trò điểm tựa an sinh nơi vùng cao Tây Bắc

Điểm sáng trong công tác nhập lương thực dự trữ

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực V Phạm Đăng Thắng, bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, Chi cục DTNN khu vực V luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ Ban Lãnh đạo Cục DTNN, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Ban chuyên môn và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự trữ quốc gia ngày càng hoàn thiện đã tạo hành lang pháp lý vững chắc; những văn bản hướng dẫn kịp thời về cơ chế, chính sách nội ngành trong quản lý và bảo quản hàng dự trữ từ Cục DTNN đã giúp đơn vị tháo gỡ nhiều “nút thắt” trong quá trình triển khai thực tế.

Nhập gạo tại điểm kho Điện Biên, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V. Ảnh: Đức Thanh

Tại đơn vị, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi chủ trương của Ban Lãnh đạo Chi cục đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao từ Đảng ủy và toàn thể công chức, người lao động. Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đã phát huy tốt trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, sát cánh cùng tập thể vượt qua mọi rào cản để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Chi cục DTNN khu vực V, ông Thắng cho biết, năm 2026 đơn vị được giao nhiệm vụ mua 17.300 tấn gạo hạt dài, loại 15% tấm, xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2026 tại khu vực Nam Bộ. Thực hiện nhiệm vụ này, để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và

hiệu quả kinh tế, đơn vị đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của Luật Đấu thầu. Kết quả, 14 gói thầu đã được lựa chọn thành công với các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm.

Đề cập tới tiến độ nhập gạo, ông Thắng cho biết, bắt đầu triển khai từ ngày 26/5/2026, tính đến hết ngày 16/7/2026, đơn vị đã hoàn thành nhập kho hơn 14.040 tấn gạo (đạt 81,15% so với kế hoạch tổng thể 17.300 tấn). Trong đó, Điểm kho ĐK6.KV5 (kho Điện Biên) hoàn thành 100% kế hoạch giao, trước thời hạn 38 ngày; Điểm kho ĐK11.KV5 (kho Sơn La) nhập xong trước thời gian quy định 43 ngày; Điểm kho ĐK1.KV5 (kho Lai Châu) hoàn thành 86,67%; Điểm kho ĐK12.KV5 (kho Mộc Châu) tiếp tục nhập 2.680/5.100 tấn gạo theo kế hoạch được giao.

Xuất cấp hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng cao Tây Bắc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục DTNN khu vực V đã khẩn trương triển khai ban hành văn bản phối hợp với UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiến hành công tác giao, nhận hàng dự trữ quốc gia, đồng thời chỉ đạo các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục chuẩn bị đủ số lượng gạo đảm chất lượng và các điều kiện phục vụ cho công tác xuất cấp. Thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị vận chuyển, đơn vị bốc xếp theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đúng quy định, đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, với kết quả đạt 100% kế hoạch.

Trong đó, đơn vị đã xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 2.824,9 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói người dân dịp Tết Bính Ngọ và giáp hạt tại Điện Biên. Trong đó, 544,23 tấn gạo hỗ trợ Tết đã được trao tận tay người dân trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp); hơn 2.280,7 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt hoàn thành trước ngày 20/3/2026. Tất cả đều đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng.

Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhập kho 17.300 tấn gạo; tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, lụt lội, thực hiện tốt sứ mệnh của ngành Dự trữ Nhà nước trên dải đất biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Triển khai thực hiện từ ngày 30/3/2026 đến ngày 23/4/2026, đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 8.774 tấn gạo dự trữ quốc gia (trong đó xuất tỉnh Sơn La hơn 3.269 tấn; tỉnh Điện Biên hơn 3.495 tấn; tỉnh Lai Châu hơn 2.009 tấn) để hỗ trợ học sinh, học viên theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ.

Đơn vị được giao xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ, tổng số lượng thực hiện xuất cấp là 48,233 tấn gạo. Tính đến ngày 18/5/2026 đơn vị đã hoàn thành xuất cấp 48,233 tấn gạo cho UBND tỉnh Lai Châu trước thời hạn quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ xuất cấp hỗ trợ, Chi cục cũng đã tổ chức bán đấu giá thành công hơn 95 tấn gạo hạt dài 15% tấm (nhập kho năm 2024 từ nguồn thóc Đông Xuân Nam Bộ) tại Điểm kho Mộc Châu. Công tác bán đấu giá diễn ra công khai từ ngày 30/3 đến 31/3/2026, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch luân phiên đổi hàng, đảm bảo đúng quy trình và bảo toàn vốn cho ngân sách nhà nước.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Xác định công tác bảo quản hàng Dự trữ quốc gia (DTQG) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nên quy trình kỹ thuật bảo quản được Chi cục DTNN khu vực V thực hiện chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nhập kho, xuất kho và trong quá trình bảo quản, lưu kho. Nhờ đó, hàng hóa dự trữ quốc gia luôn đảm bảo chất lượng an toàn, đúng quy định.

Theo ông Thắng, trong năm 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo quản hàng DTQG sau nhập kho, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước khi xuất kho, luôn làm tốt công tác kiểm tra định kỳ, công tác bảo quản thường xuyên đúng quy trình, quy phạm theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định đối với từng loại mặt hàng, đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng. Đối với mặt hàng lương thực, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng gạo. Đối với vật tư thiết bị thực hiện đúng quy trình bảo quản thường xuyên, định kỳ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hệ thống kho tàng được kiểm tra thường xuyên, phát hiện sự cố và xử lý kịp thời. Chi cục luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ khâu chuẩn bị nhập kho cho đến khi xuất kho.

Dù đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, tập thể Chi cục DTNN khu vực V vẫn đang phải nỗ lực vượt qua những khó khăn đặc thù lớn, như: Văn phòng Chi cục đóng tại trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, nhưng hệ thống điểm kho dự trữ lại nằm phân tán trên địa bàn của cả 3 tỉnh biên giới phía Bắc là Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Khoảng cách di chuyển giữa các điểm kho rất xa, đường sá đèo dốc hiểm trở. Vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở đất gây tắc đường xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm tra, giám sát chất lượng cũng như tiến độ giao nhận hàng hóa.

Áp lực lớn từ tình trạng thiếu hụt nhân sự. Đây là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến công tác điều hành chung của Chi cục. Hiện tại, đơn vị chỉ có 50/101 biên chế được giao (chỉ đạt 49,5% định biên). Lực lượng công chức chuyên môn, thủ kho và kỹ thuật viên bảo quản mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều phần việc và di chuyển liên tục giữa các điểm kho xa xôi, gây áp lực rất lớn lên sức lao động của cán bộ, công chức toàn đơn vị.