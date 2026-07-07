Cục Dự trữ Nhà nước đẩy nhanh tiến độ nhập, xuất hàng dự trữ, chủ động ứng phó với mọi tình huống

Xuất - nhập kho dự trữ quốc gia với tinh thần khẩn trương nhất

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức chiều ngày 3/7/2026, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, ông Đặng Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục DTNN cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2026, đơn vị đã ý thức được áp lực khối lượng công việc là rất lớn. Để đảm bảo an ninh lương thực và nguồn vật tư dự phòng cho quốc gia, công tác đấu thầu, mua sắm và nhập kho đã được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Cục DTNN) thực hiện kế hoạch nhập 300.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Cục DTNN đã khẩn trương phân bổ chỉ tiêu nhập gạo cho 15 Chi cục DTNN khu vực và phê duyệt dự toán mua gạo làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của Cục Dự trữ Nhà nước chiều 3/7/2026.

Trên cơ sở đó, các Chi cục DTNN khu vực đã chủ động tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; đến ngày 3/6/2026, đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp 273.020 tấn/300.000 tấn gạo, đạt 91,01% kế hoạch được giao. Tính đến ngày 1/7/2026, các Chi cục DTNN khu vực đã nhập kho 138.327 tấn/273.020 tấn gạo, đồng thời đang tiếp tục tổ chức tiếp nhận theo tiến độ hợp đồng, dự kiến hoàn thành nhập kho toàn bộ số lượng đã ký hợp đồng chậm nhất đến ngày 10/7/2026.

Hiện nay, Cục DTNN đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 400 bộ máy bơm nước chữa cháy và 50.000 chiếc phao áo cứu sinh, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026; đồng thời đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 50 bộ máy phát điện các loại. Đối với mặt hàng xuồng cao tốc, sau khi quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt, Cục DTNN dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026 và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2026.

Sự chủ động này không chỉ diễn ra ở Bộ Tài chính mà còn lan tỏa sang các bộ, ngành liên quan. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành phân bổ chỉ tiêu mua tăng 13 mặt hàng, Bộ Công an mua tăng 7 mặt hàng và Bộ Y tế mua tăng 2 mặt hàng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác dự phòng chiến lược của quốc gia.

Song song với việc nhập mới, các chi cục DTNN khu vực cũng đã xuất sắc hoàn thành 100% kế hoạch xuất bán hơn 123.000 tấn gạo thuộc kế hoạch luân phiên đổi hàng năm 2025 chuyển sang năm 2026, bảo đảm chất lượng hàng dự trữ luôn ở trạng thái tốt nhất.

“Trong điều kiện đất nước phát triển nhanh hơn, hội nhập sâu rộng hơn và phải đối mặt với nhiều rủi ro phi truyền thống mới, công tác dự trữ quốc gia không thể chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ số lượng hàng trong kho. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược cao, đủ khả năng hỗ trợ Chính phủ điều hành vĩ mô kinh tế”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận

Một trong những vai trò quan trọng nhất của ngành DTNN chính là làm “bệ đỡ” cho người dân trong những giai đoạn khó khăn nhất. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 1/7/2026, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 77.447 tấn gạo, trị giá khoảng 847,27 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân trong và ngoài nước.

Ngày 27/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới đất liền. Cục DTNN đã chỉ đạo các chi cục vùng phối hợp chặt chẽ với địa phương để rà soát nhu cầu, chuẩn bị sẵn nguồn hàng để cung ứng ngay khi Nghị định có hiệu lực, không để bất kỳ học sinh nghèo vùng biên nào bị thiếu đói khi bước vào năm học mới.

Bên cạnh lương thực, ngành cũng đã kịp thời xuất cấp vật tư y tế, cứu hộ bao gồm: xuất 3 bộ máy phát điện 150KVA cho Bộ Y tế; xuất cho tỉnh Lào Cai 2 bộ máy phát điện 50KVA, 3.000 phao áo cứu sinh và 3 bộ máy khoan phá bê tông nhằm ứng phó kịp thời với mùa mưa bão đang đến gần.

4 nhiệm vụ trọng tâm đưa ngành Dự trữ tiến vào kỷ nguyên số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành DTNN. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt khi Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 chính thức đi vào cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục DTNN đã dồn toàn lực cho công tác xây dựng thể chế. Cục DTNN đã tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2025. Đồng thời, Cục DTNN đã hoàn thành quy hoạch Hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BTC về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị toàn ngành DTNN tập trung cao độ vào 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi trong nửa cuối năm 2026: Một là, đưa Luật mới vào thực tiễn cuộc sống; khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, các nghị định, thông tư đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; quán triệt tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Hai là, cơ cấu lại danh mục hàng và hiện đại hóa kho tàng; khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, đầu tư hệ thống kho bãi theo hướng hiện đại, bố trí tại các vị trí địa bàn chiến lược trọng điểm; nghiên cứu linh hoạt hóa danh mục hàng dự trữ đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực, năng lượng, quốc phòng và phòng thủ dân sự.

Ba là, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm động lực đột phá; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất toàn ngành, số hóa quy trình từ nhập, xuất, bảo quản cho đến điều hành điều phối; thay đổi tư duy quản lý từ dựa trên “kinh nghiệm thực tế” sang “quản trị dựa trên dữ liệu”, giúp hỗ trợ ra quyết định một cách chính xác, kịp thời.

Bốn là, nâng cao kỷ cương hành chính và xây dựng đội ngũ; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, có bản lĩnh chính trị và tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Dự trữ Nhà nước đang đứng trước một chương mới với nhiều cơ hội và thách thức lớn lao. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và tư duy đổi mới của toàn ngành. Sự chủ động, khẩn trương trong từng gói thầu mua gạo, từng chiếc phao cứu sinh, từng chuyến hàng cứu trợ chính là những viên gạch vững chắc xây dựng nên một nền dự trữ quốc gia vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia và hạnh phúc của nhân dân trong mọi tình huống.