Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, tăng 1,6 Yên (0,4%) lên 404,1 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 8 tăng 0,6 lên 87 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 50 Nhân dân tệ (0,3%) lên 16.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 214,10 Cent/kg, tăng 1,18%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 215,20 Cent/kg, tăng 1,27%

Tại Malaysia, giá cao su tại Malaysia tiếp tục đi lên. Giá mủ cao su cô đặc tăng 13,4% lên 754,69 sen/kg, còn giá cao su tạp tăng 5,7%, đạt 691,26 sen/kg, phản ánh xu hướng cải thiện của thị trường trong bối cảnh nguồn cung suy giảm.

Đà tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch châu Á cho thấy thị trường cao su đang lấy lại sắc thái tích cực khi các hợp đồng tại OSE và SHFE duy trì mức tăng khá mạnh.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.