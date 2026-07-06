Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế hôm nay đồng loạt phục hồi.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế hôm nay đồng loạt phục hồi sau chuỗi phiên biến động. Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng 4,3 Yên, tương đương 1,06%, lên 410,3 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 8 tăng 0,2 Baht, lên 86,4 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 8 tăng 60 Nhân dân tệ lên 16.690 Nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng tháng 9 tăng 115 Nhân dân tệ, đạt 16.755 Nhân dân tệ/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9 tăng mạnh 3,24%, lên 12.125 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 cũng tăng 1,2%, lên 211,4 US cent/kg.

Theo bà Farah Miller, Giám đốc điều hành Helixtap Technologies, chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao khiến các doanh nghiệp chế biến khó giảm giá bán, bất chấp thị trường kỳ hạn đã điều chỉnh mạnh trước đó. Bên cạnh đó, hoạt động mua bù kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu cũng góp phần hỗ trợ giá phục hồi. Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói RSS3 tăng lên 94,95 Baht/kg, còn giá cao su khối đạt 78,03 Baht/kg, cho thấy tín hiệu cải thiện của thị trường.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su hôm nay tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh diễn biến ổn định của thị trường nguyên liệu sau nhiều phiên liên tiếp không có điều chỉnh.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su nội địa vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi giới kinh doanh tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu và xu hướng giá trên thị trường quốc tế./.