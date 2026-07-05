Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục giữ vùng giá cao hơn, miền Trung có sự chênh lệch giữa các địa phương, còn miền Nam dù một số nơi nhích lên nhưng vẫn là khu vực có mức thấp nhất.

Diễn biến này cho thấy thị trường cuối tuần chưa có tín hiệu tăng mạnh trên diện rộng. Giá có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn, tùy theo nhu cầu thu mua và lượng hàng về chợ tại từng địa phương.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng ở mức 65.000 đồng/kg.

So với các khu vực còn lại, miền Bắc vẫn giữ nền giá ổn định hơn. Dù mốc cao không vượt xa, việc nhiều địa phương neo quanh 66.000 đồng/kg cho thấy sức mua tại khu vực này vẫn tốt hơn mặt bằng chung.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Theo đó, Thanh Hoá và Nghệ An cùng đạt 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi cùng đạt 63.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hoà và Lâm Đồng xuống mức 61.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy miền Trung - Tây Nguyên vẫn đang phân hóa rõ. Bắc Trung Bộ giữ giá tốt hơn, trong khi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn chịu sức ép từ nguồn cung và sức mua chậm.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay thấp nhất cả nước, dù một số địa phương đã nhích lên nhẹ.

Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ đạt 62.000 đồng/kg. An Giang ở mức 61.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau giữ ở mức 60.000 đồng/kg.

Việc miền Nam vẫn xuất hiện mức 60.000 đồng/kg cho thấy áp lực nguồn cung tại khu vực này chưa giảm rõ. Tuy nhiên, nhóm Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ nhích lên phần nào cho thấy thị trường đang có những tín hiệu cân bằng nhẹ sau giai đoạn giảm sâu./.