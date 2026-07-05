Thị trường

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

07:08 | 05/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (5/7) tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền. Mặt bằng giá cao nhất cả nước hiện ở mức 66.000 đồng/kg, ghi nhận tại nhiều địa phương miền Bắc, trong khi miền Nam vẫn xuất hiện mức thấp 60.000 đồng/kg.
aa
Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục giữ vùng giá cao hơn, miền Trung có sự chênh lệch giữa các địa phương, còn miền Nam dù một số nơi nhích lên nhưng vẫn là khu vực có mức thấp nhất.

Diễn biến này cho thấy thị trường cuối tuần chưa có tín hiệu tăng mạnh trên diện rộng. Giá có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn, tùy theo nhu cầu thu mua và lượng hàng về chợ tại từng địa phương.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng ở mức 65.000 đồng/kg.

So với các khu vực còn lại, miền Bắc vẫn giữ nền giá ổn định hơn. Dù mốc cao không vượt xa, việc nhiều địa phương neo quanh 66.000 đồng/kg cho thấy sức mua tại khu vực này vẫn tốt hơn mặt bằng chung.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Theo đó, Thanh Hoá và Nghệ An cùng đạt 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi cùng đạt 63.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hoà và Lâm Đồng xuống mức 61.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy miền Trung - Tây Nguyên vẫn đang phân hóa rõ. Bắc Trung Bộ giữ giá tốt hơn, trong khi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn chịu sức ép từ nguồn cung và sức mua chậm.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay thấp nhất cả nước, dù một số địa phương đã nhích lên nhẹ.

Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ đạt 62.000 đồng/kg. An Giang ở mức 61.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau giữ ở mức 60.000 đồng/kg.

Việc miền Nam vẫn xuất hiện mức 60.000 đồng/kg cho thấy áp lực nguồn cung tại khu vực này chưa giảm rõ. Tuy nhiên, nhóm Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ nhích lên phần nào cho thấy thị trường đang có những tín hiệu cân bằng nhẹ sau giai đoạn giảm sâu./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Dành cho bạn

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Đọc thêm

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Giá bạc hôm nay (4/7) đồng loạt tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới nhờ lực mua phục hồi và tâm lý thị trường cải thiện, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ.
Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (4/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đống loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn.
Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng

Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (4/7) đồng loạt giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục ổn định so với phiên trước.
Ngày 4/7: Giá cà phê tăng ngày thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg

Ngày 4/7: Giá cà phê tăng ngày thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (4/7) tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu lặng sóng tại hầu hết các địa phương.
Hà Nội quyết tâm tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026

(TBTCO) - Sau 6 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi tích cực và hoàn thiện nhiều nền tảng phát triển chiến lược, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, thể chế và hạ tầng, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để tạo động lực tăng trưởng mới.
Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT (Bộ Công thương) về lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam, được công bố tại cuộc họp sáng 3/7, việc triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc đã mang lại những tín hiệu tích cực về môi trường.
Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

(TBTCO) - Ford Việt Nam vừa giới thiệu dải sản phẩm Ranger nâng cấp với hàng loạt cải tiến về động cơ, hộp số, công nghệ và tiện nghi. Đồng thời, hãng áp dụng chính sách bảo hành mới 5 năm hoặc 150.000 km, góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu và gia tăng sức cạnh tranh của mẫu bán tải dẫn đầu phân khúc.
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

(TBTCO) - Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa, nhóm kim loại quý khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt khả năng tăng lãi suất, trong khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm