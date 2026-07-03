Thị trường

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

06:42 | 03/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (3/7) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền, không xuất hiện biến động mới. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
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Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại cả ba miền, Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh tại các địa phương được khảo sát. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực 66.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La.

Nhóm địa phương Tuyên Quang, Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Quảng Trị tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Huế và Quảng Ngãi cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh và An Giang giữ mức 61.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trên diện rộng tại cả ba miền. Thị trường vẫn có sự phân hóa rõ giữa các khu vực, với mức giá cao nhất 66.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc, còn mức thấp nhất 60.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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