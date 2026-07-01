Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố và UBND các xã, phường phải quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương.

UBND thành phố yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho chứa, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tiếp tay tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá trái phép.

Đối với Công an TP. Hà Nội, thành phố yêu cầu tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép. Các cơ quan tố tụng được đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đồng thời công khai kết quả xử lý để nâng cao tính răn đe.

Chi cục Hải quan Khu vực I được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn từ sớm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua địa bàn.

Bên cạnh các giải pháp kiểm tra, xử lý, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí và chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về quy định của pháp luật cũng như tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe. Các xã, phường cần phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm, tăng cường quản lý địa bàn và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán và sử dụng thuốc lá trái phép, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.