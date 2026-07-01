Thị trường

Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

20:52 | 01/07/2026
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 3159/UBND-KT ngày 30/6/2026 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
aa

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố và UBND các xã, phường phải quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương.

UBND thành phố yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho chứa, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tiếp tay tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá trái phép.

Đối với Công an TP. Hà Nội, thành phố yêu cầu tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép. Các cơ quan tố tụng được đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đồng thời công khai kết quả xử lý để nâng cao tính răn đe.

Chi cục Hải quan Khu vực I được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn từ sớm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua địa bàn.

Bên cạnh các giải pháp kiểm tra, xử lý, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí và chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về quy định của pháp luật cũng như tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe. Các xã, phường cần phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm, tăng cường quản lý địa bàn và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán và sử dụng thuốc lá trái phép, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội đấu tranh chống buôn lậu kinh doanh thuốc lá trái phép

Bài liên quan

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Dành cho bạn

Đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố

Techcombank rót thêm 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life sau khi bứt tốc thị phần phí bảo hiểm

Techcombank rót thêm 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life sau khi bứt tốc thị phần phí bảo hiểm

Khối ngoại mở đầu quý III bằng phiên mua ròng, VPBank dẫn dắt dòng vốn

Khối ngoại mở đầu quý III bằng phiên mua ròng, VPBank dẫn dắt dòng vốn

Chứng khoán phái sinh ngày 1/7: Tăng giá thận trọng khi VN30-Index lấy lại mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/7: Tăng giá thận trọng khi VN30-Index lấy lại mốc 2.000 điểm

Đọc thêm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

(TBTCO) - Giá thịt lợn hơi được dự báo tiếp tục phục hồi trong quý III, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón có xu hướng tăng do chi phí nhập khẩu và bất ổn địa chính trị. Áp lực đầu vào gia tăng được dự báo sẽ tác động mạnh hơn đến sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2026.
Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa và sản xuất bền vững, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất quốc tế thông qua chuỗi triển lãm quốc tế HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026, diễn ra từ 1 - 4/7/2026.
Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Giá bạc trong nước hôm nay (1/7) tiếp tục kéo dài xu hướng giảm, trong khi đó, giá bạc thế giới tăng trở lại lên trên mốc 59 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Giá cà phê hôm nay (1/7) quay đầu giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 89.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại các vùng trọng điểm, dao động 137.000-139.000 đồng/kg.
Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa hôm nay (1/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo đi ngang.
Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Giá cao su thế giới hôm nay (1/7) cho thấy tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Trong nước, giá thu mua mủ nước tại Công ty Cao su Mang Yang duy trì ổn định ở mức 458 - 463 đồng/TSC/kg.
Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (1/7) tiếp tục giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

(TBTCO) - Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động sau thời gian thí điểm thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là nền tảng để minh bạch chuỗi sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

MSB phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 37.000 tỷ đồng

MSB phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 37.000 tỷ đồng

Maersk Việt Nam gửi thư cảm ơn Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc

Maersk Việt Nam gửi thư cảm ơn Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc

Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

Chính thức nâng trần khoản vay giá trị nhỏ gấp 4 lần, sau khi mức 100 triệu đồng trở nên “quá chật”

Chính thức nâng trần khoản vay giá trị nhỏ gấp 4 lần, sau khi mức 100 triệu đồng trở nên “quá chật”

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ