Ngày 17/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay bật tăng nhờ kỳ vọng Fed giữ lãi suất. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 giờ ngày 17/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 35 đồng/lượng (mua vào) và 36 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.740.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.106.511 đồng/kg (mua vào) và 64.026.507 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 17/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 17/8, giá bạc giao ngay ở mức 65,888 USD/ounce, tăng 1,83% so với hôm qua.

Giá bạc đang được hưởng lợi từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, khi thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dù vậy, đà tăng của kim loại quý vẫn gặp trở ngại khi đồng USD duy trì sức mạnh và nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sau những phiên tăng giá.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, lực đẩy cho thị trường đến từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, trong đó báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng cùng hai chỉ số lạm phát thấp hơn dự báo đã làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Về kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của giá bạc trên biểu đồ ngày vẫn được đánh giá là tích cực. Nếu giá có thể vượt dứt khoát vùng 66,80 USD/ounce, đà tăng có khả năng được củng cố, với mục tiêu tiếp theo hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại 71,51 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm sẽ trở nên đáng chú ý nếu giá bạc tiếp tục đi xuống và đánh mất vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 50 ngày, hiện ở mức 61,35 USD/ounce. Trong trường hợp ngưỡng này bị xuyên thủng, giá có thể tiếp tục lùi về 60,835 USD/ounce, tương ứng mức thoái lui 50% của biên độ từ mức thấp đến đỉnh lịch sử.

Nhà đầu tư vì vậy cần đặc biệt theo dõi vùng 66,80 USD/ounce ở chiều tăng và 61,35 USD/ounce ở chiều giảm để đánh giá rõ hơn xu hướng tiếp theo của kim loại quý./.