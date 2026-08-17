Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay phân hóa trên các sàn giao dịch.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 9/2026 giảm 10,60 Yên/kg (- 2,39%), xuống mức 444 Yên/kg; hợp đồng tháng 10/2026 giảm 4,70 Yên/kg (- 1,08%), về mức 435 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng. Cụ thể, hợp đồng tháng 9/2026 tăng 130 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,77%), lên mức 16.970 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 10/2026 tăng 130 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,77%), lên mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 giảm 0,3 Baht (0,3%) về mức 87,5 Baht/kg.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 218,4 US cent/kg, giảm 0,7%.

Về trung hạn, cán cân cung - cầu vẫn là yếu tố có lợi cho giá. Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên dự báo, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 15,337 triệu tấn, tăng 2,4%, nhưng tiêu thụ được dự báo lên tới 15,55 triệu tấn. Như vậy, thị trường vẫn đứng trước khoảng thiếu hụt khoảng 213.000 tấn.

Trong thời gian tới, giá cao su dự báo sẽ duy trì nền cao, nhưng liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Nếu nhu cầu từ Trung Quốc cải thiện cùng lúc nguồn cung Đông Nam Á bị hạn chế bởi thời tiết, giá có thể mở rộng đà tăng. Ngược lại, nếu sản lượng phục hồi nhanh và các nhà máy lốp xe giảm mua nguyên liệu, thị trường sẽ quay lại trạng thái tích lũy hoặc điều chỉnh.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.