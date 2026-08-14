Thị trường

Kim loại quý khởi sắc sau số liệu lạm phát Mỹ

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:33 | 14/08/2026
(TBTCO) - Những phiên giao dịch gần đây ghi nhận đà khởi sắc của kim loại quý, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 7.
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Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 3,5% của tháng 6. Giá xăng giảm 2,9%, trong khi CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ. Dữ liệu này làm giảm áp lực đối với Fed trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách. Trên công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 9 giảm từ 51,6% xuống 40%.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng bạc giao tháng 9 tăng 1,18%, lên 65,7 USD/ounce; bạch kim giao tháng 9 cũng tăng 0,82%, lên 1.769 USD/ounce. Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên hôm qua, bạc chiếm gần 90% giá trị giao dịch của nhóm kim loại.

Kim loại quý khởi sắc sau số liệu lạm phát Mỹ

Bên cạnh yếu tố lãi suất, bạc còn được hỗ trợ từ xu hướng của vàng. Nợ công toàn cầu ở mức cao, thâm hụt tài khóa mở rộng và chi phí trả lãi tăng đang duy trì nhu cầu đối với các tài sản được xem là nơi trú ẩn. Theo khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), 45% ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ trong 12 tháng tới, cao hơn mức 43% của năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là một trong những nước mua vàng đáng chú ý. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã có 21 tháng liên tiếp mua ròng vàng. Riêng tháng 7/2026, PBOC mua thêm 19,9 tấn, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 10/2023. Lượng mua tăng từ 5 tấn trong tháng 3 lên 14,93 tấn trong tháng 6, đưa tổng lượng vàng mua thêm từ đầu năm đến nay lên khoảng 60 tấn.

Với bạc, bên cạnh vai trò là một kim loại quý, nhu cầu công nghiệp cũng là yếu tố được thị trường quan tâm. Đáng chú ý là nhu cầu từ ngành trí tuệ nhân tạo (AI), khi chi tiêu toàn cầu cho lĩnh vực này được ước tính đạt khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2027, vượt ngân sách quốc phòng của Mỹ.

Theo ông Nguyễn Đại Hào - Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Á Châu (SPS), bạc đang tiến gần vùng kháng cự 67 - 68 USD/ounce, trong khi chỉ số DXY xuất hiện tín hiệu tạo đáy kỹ thuật trên khung H4. Sự kết hợp giữa vùng kháng cự mạnh của bạc và khả năng USD phục hồi có thể tạo áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, với vùng 61 USD/ounce là khu vực hỗ trợ cần theo dõi trước khi thị trường xác định xu hướng tiếp theo.
Văn Nam
Từ khóa:
kim loại quý Chính sách tiền tệ Fed số liệu lạm phát Mỹ chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giá bạc giao tháng 9 giá bạch kim giao tháng 9

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