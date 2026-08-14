Chứng khoán

ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
11:33 | 14/08/2026
(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu quý III, MSCI bổ sung ACB, SSB và MSB vào MSCI Frontier Markets Index, trong khi CEO, DGW và HDG bị loại khỏi danh mục.
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Sáng 13/8 (theo giờ Việt Nam), MSCI công bố kết quả rà soát định kỳ quý III đối với các bộ chỉ số cổ phiếu. Danh mục mới sẽ chính thức có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/8.

Tại MSCI Frontier Markets Index - chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường cận biên, kỳ cơ cấu tháng 8 ghi nhận 6 cổ phiếu được bổ sung và 5 cổ phiếu bị loại. Việt Nam đóng góp một nửa số mã được thêm mới, với cả 3 đại diện đều thuộc nhóm ngân hàng, gồm ACB của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), SSB của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) và MSB của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu Việt Nam gồm CEO, DGW và HDG bị đưa ra khỏi MSCI Frontier Markets Index. Ba mã được bổ sung còn lại đến từ Oman, Bờ Biển Ngà và Slovenia, mỗi thị trường một đại diện, trong khi 2 cổ phiếu bị loại khác thuộc Morocco.

Sau đợt điều chỉnh, số lượng cổ phiếu thành phần của MSCI Frontier Markets Index sẽ tăng nhẹ. Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7, chỉ số gồm 245 mã. Với 6 mã được thêm và 5 mã bị loại, danh mục sẽ tăng ròng một cổ phiếu, lên 246 mã sau khi các thay đổi có hiệu lực.

Cùng thời điểm, MSCI cũng công bố thay đổi đối với MSCI Frontier Markets Small Cap Index. Rổ chỉ số vốn hóa nhỏ sẽ bổ sung 26 cổ phiếu và loại 17 cổ phiếu trong kỳ cơ cấu lần này. Trong đó, Việt Nam có 6 mã được thêm mới gồm ANT, CEO, DGW, HDG, LDG và SBG; 3 mã TRC, HT1 và NSC bị loại.

Đáng chú ý, CEO, DGW và HDG đồng thời bị loại khỏi MSCI Frontier Markets Index và được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Small Cap Index. Như vậy, 3 cổ phiếu này chuyển từ rổ vốn hóa lớn và vừa sang nhóm vốn hóa nhỏ trong cùng kỳ cơ cấu.

MSCI Frontier Markets Index đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại 28 thị trường cận biên, trong đó có Việt Nam, với mức bao phủ khoảng 85% vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại mỗi thị trường.

Trước khi những thay đổi của kỳ cơ cấu tháng 8 có hiệu lực, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index. Tính đến ngày 31/7, cổ phiếu Việt Nam chiếm 29,12% danh mục, dù đã giảm so với mức 30,52% vào cuối tháng 4.

Xếp sau Việt Nam là Romania với tỷ trọng 14,58%, Morocco 10,41%, Slovenia 6,73% và Kazakhstan 6,18%. Khoảng cách với thị trường đứng thứ hai cho thấy, cổ phiếu Việt Nam hiện vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu của chỉ số thị trường cận biên.

Trong nhóm 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất MSCI Frontier Markets Index tại thời điểm cuối tháng 7, Việt Nam có 2 đại diện. VIC đứng đầu toàn bộ chỉ số với tỷ trọng 9,19%, trong khi VHM chiếm 2,32% và đứng ở vị trí thứ 5.

Xét theo cơ cấu ngành, tài chính đang là nhóm có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index, chiếm 36,08% danh mục. Tiếp đến là bất động sản với 14,47% và năng lượng với 10,37%.

Việc Việt Nam duy trì tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn được MSCI phân loại ở nhóm cận biên. Tại kỳ rà soát phân loại thị trường thường niên công bố cuối tháng 6, Việt Nam tiếp tục chưa được đưa vào danh sách theo dõi (Watch List) để xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong đánh giá khi đó, MSCI ghi nhận một số cải cách của thị trường vốn Việt Nam, đồng thời tiếp tục đề cập các vấn đề liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, room ngoại, khả năng tiếp cận thị trường ngoại hối, công bố thông tin, cơ chế thanh toán - bù trừ, cho vay chứng khoán và bán khống. Đây vẫn là những nội dung được MSCI xem xét trong quá trình đánh giá khả năng tiếp cận của thị trường./.

Thu Hương
Từ khóa:
msci msci frontier markets acb ssb msb

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