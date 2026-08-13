SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng bán toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn tại 21 doanh nghiệp. Danh mục mới cho thấy hoạt động cơ cấu lại vốn nhà nước tại SCIC sẽ được triển khai trên diện rộng trong những năm tới.

Trong số 21 doanh nghiệp thuộc diện tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn có nhiều tên tuổi lớn, đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, dược phẩm, bảo hiểm và xây dựng. Có thể kể đến Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), FPT, Dược Hậu Giang (DHG), Traphaco (TRA), Bảo Minh (BMI), Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), Tổng Công ty Sông Đà (SJG) cùng một số khoản đầu tư khác. Bên cạnh đó, SCIC tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC).

Trong khi đó, danh sách 66 doanh nghiệp dự kiến bán toàn bộ vốn trải rộng ở nhiều ngành, từ sản xuất công nghiệp, thép, dệt may, năng lượng đến xây dựng, logistics, thương mại và thủy sản. Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong danh mục gồm Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEA), Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Licogi (LIC) và Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FIC).

Việc đưa các doanh nghiệp vào danh mục bán toàn bộ vốn tạo cơ sở để SCIC triển khai các phương án thoái vốn trong giai đoạn 2026 - 2030. Nếu được thực hiện theo kế hoạch, lượng cổ phần được đưa ra thị trường có thể bổ sung nguồn cung đáng kể, trong đó có cổ phần tại một số doanh nghiệp có quy mô và vị thế nhất định trong ngành.

Tuy nhiên, danh mục cơ cấu lại không cố định trong toàn bộ giai đoạn. SCIC cho biết danh sách có thể được điều chỉnh căn cứ tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, diễn biến thị trường cũng như yêu cầu đáp ứng các tiêu chí phân loại theo quy định. Do đó, tiến độ và quy mô thoái vốn thực tế tại từng doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào phương án cụ thể được xây dựng và triển khai trong thời gian tới.

Kế hoạch mới cũng cho thấy quá trình cơ cấu danh mục của SCIC được thực hiện theo hai hướng song song, gồm thoái toàn bộ vốn tại những doanh nghiệp thuộc diện bán vốn và tiếp tục đầu tư, nắm giữ tại những doanh nghiệp được xác định cần duy trì vốn. Qua đó, nguồn lực của SCIC được sắp xếp lại theo định hướng tập trung hơn thay vì phân bổ trên danh mục rộng.

Đáng chú ý, cùng với việc triển khai kế hoạch cơ cấu lại danh mục, ngày 11/8, SCIC đã điều chỉnh vốn điều lệ từ 19.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 31.000 tỷ đồng. Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh SCIC bước vào giai đoạn cơ cấu lại danh mục đầu tư 2026-2030, với số lượng lớn doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thoái toàn bộ vốn.

Theo định hướng này, hoạt động thoái vốn không chỉ gắn với việc chuyển nhượng các khoản đầu tư hiện hữu mà còn nằm trong quá trình sắp xếp, tái phân bổ nguồn lực của SCIC. Nguồn vốn thu hồi từ các khoản đầu tư sau khi thoái vốn sẽ tạo thêm nguồn lực để SCIC thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh vốn theo chiến lược và kế hoạch được phê duyệt.