Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Thương mại hướng tới cột mốc 3 tỷ USD

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, chiếm 2,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand. Kim ngạch xuất nhập khẩu tương đối cân bằng. New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam (xuất khẩu thứ 41, nhập khẩu thứ 37).

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giao thương giữa hai nước đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand đạt 399,6 triệu USD, tăng 18,8%; và nhập khẩu từ quốc gia này 444,8 triệu USD, tăng 11,1%.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính bổ sung cao, hàng hóa xuất khẩu của mỗi nước cơ bản không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép.... Đồng thời nhập khẩu từ New Zealand sữa và các sản phẩm từ sữa, hoa quả, gỗ, nguyên liệu phụ liệu dệt, may, da giày, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, phế liệu sắt thép, sắt thép các loại…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, điểm nổi bật của quan hệ Việt Nam - New Zealand là tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo dư địa rộng lớn cho hợp tác vì sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đang hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD. Hai bên đang triển khai các biện pháp để sớm đạt cột mốc này, thông qua mở cửa thị trường nông sản, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA). Cơ cấu hàng hóa hai nước ít cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung cho nhau.

New Zealand có thế mạnh về giống, công nghệ sau thu hoạch, quản trị chuỗi giá trị và nông nghiệp phát thải thấp. Đây là những thứ Việt Nam đang cần. Hai bên đang mở rộng hợp tác về nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và thị trường carbon, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. New Zealand cũng luôn là đối tác hợp tác phát triển hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lâu dài như giáo dục, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu. Quy mô không lớn, nhưng cách làm thiết thực và bền bỉ. Đây là những nền tảng và dư địa lớn cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Tăng hiệu quả hợp tác song phương

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến 30/6/2026, New Zealand có 61 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 191 triệu USD, đứng thứ 43/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản (2 dự án, hơn 115 triệu USD, chiếm 60%), công nghiệp chế biến, chế tạo (7 dự án, 29,7 triệu USD), giáo dục và đào tạo (3 dự án, 16,9 triệu USD)…. Trong đó có các dự án tiêu biểu như: Aqua Riverside (115 triệu USD, Đồng Nai); Trường Quốc tế ACG (33,4 triệu USD, TP. Hồ Chí Minh).

Việt Nam hiện có 13 dự án đầu tư sang New Zealand với tổng vốn 44,5 triệu USD, đứng thứ 36/88 các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại quốc gia này. Các dự án tập trung nhiều ở các ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (4 dự án với tổng vốn đăng ký 16,7 triệu USD, chiếm 37,5%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (1 dự án với tổng vốn đăng ký 13,6 triệu USD, chiếm 30,6%); tiếp theo là các ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Giáo dục và đào tạo…

ODA New Zealand dành cho Việt Nam tăng dần theo từng năm New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm; trung bình khoảng 30 triệu NZD (tương đương 16 triệu USD) trong 4-5 năm, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục... Tuy quy mô không quá lớn, các dự án ODA của New Zealand đều thiết thực, đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Việt Nam và New Zealand đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - New Zealand. Hai nước đang tích cực phối hợp thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030 đã được ký kết vào tháng 11/2025.

Chia sẻ về những ưu tiên cần tập trung để khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sớm được cụ thể hóa bằng những kết quả thực chất, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Vũ Minh Giang cho rằng, trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác sẵn có, đã được thiết lập, đồng thời cần thúc đẩy mạnh mẽ, mở rộng không gian hợp tác rộng lớn hơn trong những lĩnh vực mới, giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển.

Theo đó, hai bên cần nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã có và sắp được thiết lập, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD, hai bên cần phối hợp đề ra các biện pháp đột phá, cùng với các nỗ lực tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Đồng thời, điểm sáng về hợp tác giáo dục, đào tạo cần tiếp tục được nhân rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.

“Cần khai thác triệt để tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế: mở rộng tiếp cận thị trường nông sản, thúc đẩy nông nghiệp xanh và tạo bước chuyển mới trong hợp tác giáo dục, đào tạo nghề. Mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch cần được nhìn nhận như một cột mốc gần, chứ không phải một đích đến xa” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hiện nay, hợp tác khoa học công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành trụ cột mới của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Do đó, theo Đại sứ Vũ Minh Giang, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác ứng dụng, cung cấp các giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, cũng như đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.