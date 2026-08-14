Chứng khoán

8 công ty chứng khoán làm thành viên lưu ký các-bon, thép - xi măng - nhiệt điện dẫn đầu đăng ký

Ngọc Lan

Ngọc Lan

14:28 | 14/08/2026
(TBTCO) - Hệ thống lưu ký và thanh toán tín chỉ các-bon đã ghi nhận những kết quả bước đầu với 8 công ty chứng khoán thành viên và hơn 4.500 tấn các-bon được lưu ký, trong khi 92 tổ chức đã đăng ký tham gia thị trường, tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực thép, xi măng và nhiệt điện, theo thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 tổ chức ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh.
aa

Chia sẻ tại phiên tọa đàm về cơ chế lưu ký và thanh toán tín chỉ các-bon trong khuôn khổ diễn đàn, bà Tạ Thanh Bình - Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, sau khi Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch các-bon được ban hành, VSDC đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) triển khai các nhiệm vụ tổ chức và vận hành thị trường.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 8 công ty chứng khoán đăng ký trở thành thành viên lưu ký. Hệ thống cũng đã mở 20 tài khoản cho các chủ thể tham gia thị trường, gồm 14 tài khoản của tổ chức trong nước và 6 tài khoản của tổ chức nước ngoài. Số dư hạn ngạch các-bon lưu ký trên hệ thống tính đến ngày 11/5 đạt 4.510 tấn.

Theo cơ chế quy định tại Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, mỗi chủ thể tham gia thị trường được mở một tài khoản lưu ký tại một thành viên lưu ký. Với hạn ngạch chưa đưa vào giao dịch, chủ thể chưa bắt buộc phải lưu ký tại VSDC. Tuy nhiên, khi có nhu cầu giao dịch, hạn ngạch hoặc tín chỉ các-bon phải được ký gửi vào hệ thống lưu ký trước khi nhà đầu tư có thể đặt lệnh vào ngày tiếp theo. VSDC cùng các thành viên lưu ký sẽ đối chiếu số dư định kỳ nhằm bảo đảm số lượng hạn ngạch, tín chỉ được quản lý chính xác và thống nhất giữa các bên.

Thông tin tại diễn đàn cho biết, hệ thống đăng ký quốc gia hiện ghi nhận 92 tổ chức đăng ký tham gia, tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực sản xuất thép, xi măng và nhiệt điện - nhóm ngành phát thải lớn, thuộc diện được phân bổ hạn ngạch khí nhà kính.

Dù vậy, theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, nhưng chưa nhận diện được khả năng tạo tín chỉ các-bon từ những hoạt động này, qua đó bỏ lỡ một nguồn thu tiềm năng.

Bà Phạm Liên Anh - Trưởng Chương trình Tư vấn cải cách và Nghiên cứu kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cho biết, đây là một trong những vấn đề được ghi nhận qua khảo sát phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu năm 2025 tại các doanh nghiệp thuộc một số ngành có tiềm năng tạo tín chỉ các-bon ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng hoặc giảm phát thải trong sản xuất, nhưng chưa biết những kết quả này có thể gắn với việc phát triển dự án tín chỉ các-bon, khiến cơ hội biến lượng phát thải cắt giảm thành nguồn doanh thu bổ sung chưa được tận dụng.

Bà Liên Anh khuyến nghị, để tham gia thị trường các-bon, trước hết, doanh nghiệp phải biết lượng phát thải của doanh nghiệp là bao nhiêu, nguồn phát thải chính nằm ở đâu và có khả năng đo lường, giám sát, báo cáo, thẩm định (MRV) các số liệu này.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy, năng lực MRV của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, việc triển khai cũng như số hóa dữ liệu mới ở bước đầu. Để tiến thêm một bước, doanh nghiệp cần xác định giải pháp hoặc dự án nào có khả năng giảm phát thải và phát triển thành tín chỉ các-bon, đồng thời xác định tín chỉ tạo ra sẽ hướng tới thị trường nào -tự nguyện, tuân thủ, trong nước hay chuyển giao quốc tế theo Điều 6.2 Thỏa thuận Paris.

Bà Liên Anh cho biết, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và IFC đang chuẩn bị sổ tay hướng dẫn nhằm cung cấp chỉ dẫn thực tiễn cho doanh nghiệp xây dựng dự án.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, sự phát triển của các dự án các-bon cũng mở ra nhu cầu đối với các tổ chức thẩm định. Hiện có khoảng 30 tổ chức đáp ứng yêu cầu về chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng theo quy định. Đây là một “mắt xích” cần thiết, bởi lượng giảm phát thải phải được đo lường, thẩm định và chứng nhận trước khi có thể trở thành tín chỉ giao dịch trên thị trường./.

Ngọc Lan
Từ khóa:
tín chỉ carbon

Bài liên quan

VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Dành cho bạn

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Việt Nam - New Zealand: Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Đọc thêm

ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

ACB, SSB và MSB được thêm vào rổ MSCI Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu quý III, MSCI bổ sung ACB, SSB và MSB vào MSCI Frontier Markets Index, trong khi CEO, DGW và HDG bị loại khỏi danh mục.
VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - VietBank dự kiến chào bán gần 296,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 25%, dự kiến huy động hơn 2.961 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng 14%, lên gần 120.000 tỷ đồng cuối quý II/2026.
Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động đạt 18.603,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, Kho bạc Nhà nước đã huy động 201.165 tỷ đồng, hoàn thành hơn 40% kế hoạch phát hành năm 2026.
Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa kiến thức thị trường đến gần hơn với giảng đường, đồng thời tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Thị trường chứng khoán đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 13/8 khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên và lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index lùi xa vùng 1.800 điểm.
SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

(TBTCO) - SCIC đưa 66 doanh nghiệp vào kế hoạch thoái toàn bộ vốn giai đoạn 2026 - 2030, với danh mục trải rộng từ sản xuất, thép, dệt may đến năng lượng, xây dựng.
Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều 13/8 khiến VN30 quay đầu giảm sâu. Thị trường phái sinh thậm chí còn thể hiện trạng thái thận trọng hơn, khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở.
DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

(TBTCO) - Trong chuỗi Roadshow công bố kế hoạch IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" văn hóa, dựa trên hệ sinh thái truyền thông, giải trí và mô hình khai thác thương mại 360 độ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau một tuần, lượng cam kết mua đã đạt 65%, trong khi nhiều nghệ sĩ cũng là cổ đông.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Khối ngoại bán ròng trong phiên cuối tuần

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

Hà Nội đặt mục tiêu khắc phục toàn bộ điểm ngập cục bộ vào mùa mưa 2027

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

3 cơ chế chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -6.72
14/08 | -6.72 (7,792.27 -6.72 (-0.09%))
DJI -92.85
14/08 | -92.85 (53,747.14 -92.85 (-0.17%))
IXIC -61.89
14/08 | -61.89 (26,741.13 -61.89 (-0.23%))
NYA +11.98
14/08 | +11.98 (24,821.62 +11.98 (+0.05%))
XAX +153.23
14/08 | +153.23 (9,025.79 +153.23 (+1.73%))
BUK100P +0.02
14/08 | +0.02 (1,068.56 +0.02 (+0.00%))
RUT +12.30
14/08 | +12.30 (3,065.15 +12.30 (+0.40%))
VIX -0.08
14/08 | -0.08 (14.55 -0.08 (-0.55%))
FTSE -16.49
14/08 | -16.49 (10,756.18 -16.49 (-0.15%))
GDAXI +129.61
14/08 | +129.61 (26,429.35 +129.61 (+0.49%))
FCHI -4.31
14/08 | -4.31 (8,646.25 -4.31 (-0.05%))
STOXX50E -3.18
14/08 | -3.18 (6,542.29 -3.18 (-0.05%))
N100 -2.80
14/08 | -2.80 (1,972.14 -2.80 (-0.14%))
BFX -51.52
14/08 | -51.52 (5,657.20 -51.52 (-0.90%))
MOEX.ME -0.11
14/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -279.66
14/08 | -279.66 (25,116.85 -279.66 (-1.10%))
STI +23.54
14/08 | +23.54 (5,743.59 +23.54 (+0.41%))
AXJO -73.30
14/08 | -73.30 (9,115.20 -73.30 (-0.80%))
AORD -68.20
14/08 | -68.20 (9,313.20 -68.20 (-0.73%))
BSESN -70.71
14/08 | -70.71 (78,009.25 -70.71 (-0.09%))
JKSE +100.12
14/08 | +100.12 (6,401.89 +100.12 (+1.59%))
KLSE -7.32
14/08 | -7.32 (1,727.39 -7.32 (-0.42%))
NZ50 +29.08
14/08 | +29.08 (13,854.38 +29.08 (+0.21%))
KS11 +164.60
14/08 | +164.60 (6,977.94 +164.60 (+2.42%))
TWII -210.47
14/08 | -210.47 (45,811.01 -210.47 (-0.46%))
GSPTSE -97.35
14/08 | -97.35 (36,661.94 -97.35 (-0.26%))
BVSP -1,546.22
14/08 | -1,546.22 (165,554.73 -1,546.22 (-0.93%))
MXX -59.72
14/08 | -59.72 (64,766.67 -59.72 (-0.09%))
IPSA -59.68
14/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -17,263.50
14/08 | -17,263.50 (2,983,318.75 -17,263.50 (-0.58%))
TA125.TA -12.67
14/08 | -12.67 (4,074.63 -12.67 (-0.31%))
CASE30 +211.80
14/08 | +211.80 (55,251.60 +211.80 (+0.38%))
JN0U.JO -5.53
14/08 | -5.53 (7,060.93 -5.53 (-0.08%))
DX-Y.NYB -0.44
14/08 | -0.44 (99.53 -0.44 (-0.44%))
125904-USD-STRD +4.11
14/08 | +4.11 (2,901.36 +4.11 (+0.14%))
XDB +0.63
14/08 | +0.63 (135.48 +0.63 (+0.47%))
XDE +0.50
14/08 | +0.50 (115.79 +0.50 (+0.43%))
000001.SS +0.21
14/08 | +0.21 (3,927.18 +0.21 (+0.01%))
N225 +405.20
14/08 | +405.20 (68,713.80 +405.20 (+0.59%))
XDN +0.19
14/08 | +0.19 (62.89 +0.19 (+0.30%))
XDA +0.33
14/08 | +0.33 (70.89 +0.33 (+0.46%))