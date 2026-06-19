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VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

15:17 | 19/06/2026
(TBTCO) - Sau khi được VSDC và VNX chấp thuận, VNDIRECT đã tham gia cả hệ thống giao dịch và hệ thống lưu ký, thanh toán của thị trường carbon, qua đó hoàn tất kết nối với các cấu phần hạ tầng chính của thị trường này.
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Ngày 19/6/2026, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã Ck: VND) đã hoàn tất đăng ký tham gia cả hệ thống giao dịch và hệ thống lưu ký, thanh toán của thị trường carbon trong nước. Với việc được chấp thuận tham gia đồng thời hai cấu phần hạ tầng quan trọng này, VNDIRECT trở thành một trong những công ty chứng khoán sớm chuẩn bị các điều kiện để cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản carbon tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 15/6/2026, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã chấp thuận VNDIRECT trở thành thành viên lưu ký và thanh toán giao dịch carbon theo Công văn số 7411/VSDC-LKCK.NV. Tiếp đó, ngày 17/6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ban hành Quyết định số 31/QĐ-SGDVN chấp thuận công ty tham gia hệ thống giao dịch carbon. Việc tham gia đồng thời hai hệ thống giúp VNDIRECT có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch, lưu ký và thanh toán đối với tài sản carbon trên thị trường.

VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

Thị trường carbon là cơ chế cho phép mua bán, trao đổi quyền phát thải khí nhà kính và kết quả giảm phát thải giữa các chủ thể tham gia nhằm thúc đẩy hoạt động cắt giảm phát thải. Hàng hóa giao dịch trên thị trường gồm hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Trong đó, hạn ngạch phát thải là lượng phát thải được cơ quan quản lý phân bổ cho từng cơ sở trong một giai đoạn nhất định, còn tín chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch, tương ứng với một tấn CO₂ tương đương được cắt giảm hoặc hấp thụ từ các dự án đã được thẩm định và công nhận.

Cơ chế vận hành của thị trường dựa trên nguyên tắc “tổng lượng và trao đổi”. Các cơ sở phát thải vượt hạn ngạch được phân bổ phải mua thêm hạn ngạch hoặc tín chỉ carbon để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, trong khi các đơn vị phát thải thấp hơn mức được cấp có thể bán phần hạn ngạch dư thừa. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được phép sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ một phần nghĩa vụ phát thải, với mức tối đa không quá 30% lượng hạn ngạch được phân bổ.

Theo VNDIRECT, việc tham gia đầy đủ các cấu phần hạ tầng của thị trường carbon cho phép công ty triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ kết nối giao dịch mua bán tín chỉ carbon, lưu ký tài sản đến thanh toán giao dịch. Để chuẩn bị cho hoạt động này, công ty đã đầu tư hạ tầng công nghệ và xây dựng quy trình nghiệp vụ kết nối trực tiếp với hệ thống của VSDC và VNX.

Việc gia nhập hệ thống trong giai đoạn thí điểm của thị trường carbon Việt Nam giai đoạn 2025 - 2028 giúp doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm vận hành trước khi thị trường chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2029 theo lộ trình của Chính phủ.

Động thái này cũng nằm trong định hướng mở rộng hoạt động của VNDIRECT sang lĩnh vực tài sản carbon, bao gồm hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Cùng với việc tham gia hạ tầng thị trường, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ phục vụ loại tài sản mới này.

Trong bối cảnh các tiêu chí phát triển bền vững và ESG ngày càng được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm, thị trường carbon được xem là một trong những cấu phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Việc tham gia sớm vào hệ thống hạ tầng thị trường carbon được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu giảm phát thải với các hoạt động giao dịch tài sản carbon trong thời gian tới.

Thu Hương
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