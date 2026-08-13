Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:37 | 13/08/2026
(TBTCO) - Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều 13/8 khiến VN30 quay đầu giảm sâu. Thị trường phái sinh thậm chí còn thể hiện trạng thái thận trọng hơn, khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt trong phiên 13/8. Sau khoảng thời gian giằng co quanh tham chiếu trong buổi sáng, lực bán bắt đầu gia tăng từ đầu phiên chiều.

Kết phiên, VN30-Index giảm 27,23 điểm, tương đương 1,41%, xuống 1.909,23 điểm, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm không xa. Rổ danh mục có tới 24/30 mã chứng khoán giảm giá, trong khi chỉ 4 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Riêng cổ phiếu Vingroup (VIC) đã lấy đi gần 10 điểm của VN30-Index. Áp lực giảm còn đến từ VPL, FPT, HPG, TCX và ACB. Ở chiều ngược lại, MCH, MSN, TCB và GVR là một số ít cổ phiếu đóng vai trò nâng đỡ, nhưng bù lại không đáng kể phần giảm.

Tâm lý thận trọng còn thể hiện rõ hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Cả 8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên tại 1.901,1 điểm, giảm 2,01%, mạnh hơn mức giảm 1,41% của VN30-Index. Diễn biến này khiến chênh lệch âm với chỉ số cơ sở mở rộng lên 8,13 điểm, từ trạng thái chênh lệch dương 3,54 điểm ở phiên liền trước.

Các hợp đồng còn lại dựa trên VN30 ở kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, từ -6,23 điểm đến -1,33 điểm.

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm
Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm trong phiên 13/8 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản đồng thời tăng trở lại. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận 220.290 hợp đồng được giao dịch, tăng hơn 15% so với phiên trước. Đáng chú ý hơn, khối lượng mở (OI) tăng 9,31% lên 33.220 hợp đồng, cho thấy lượng vị thế được duy trì qua đêm gia tăng trong phiên thị trường biến động mạnh.

Trong bối cảnh VN30-Index chịu áp lực bán trở lại tại vùng kháng cự, nhà đầu tư phái sinh có thể tiếp tục ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro cho danh mục trên thị trường cơ sở. Vùng 1.900 điểm tiếp tục là ngưỡng tâm lý đáng chú ý của VN30-Index. Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai với chỉ số cơ sở sẽ là tín hiệu cần theo dõi trong các phiên tới./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vn30-index

Bài liên quan

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 10/8: Sắc xanh bao phủ, chênh lệch dương trở lại ngoạn mục

Chứng khoán phái sinh ngày 10/8: Sắc xanh bao phủ, chênh lệch dương trở lại ngoạn mục

Dành cho bạn

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel

Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel

Đọc thêm

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

(TBTCO) - Trong chuỗi Roadshow công bố kế hoạch IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" văn hóa, dựa trên hệ sinh thái truyền thông, giải trí và mô hình khai thác thương mại 360 độ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau một tuần, lượng cam kết mua đã đạt 65%, trong khi nhiều nghệ sĩ cũng là cổ đông.
Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán lấy lại đà tăng trong phiên 12/8 khi lực cầu cải thiện về cuối phiên, đưa VN-Index tăng gần 20 điểm và tiến sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm và động lực đi lên tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước vùng cản quan trọng.
Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

(TBTCO) - Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 vừa qua ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hoạt động phát hành mới so với tháng trước, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp cải thiện và quy mô dư nợ toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới vào khoảng 242.000 tỷ đồng.
HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Dù kinh doanh thua lỗ, hoạt động gần như "đóng băng", Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu vẫn gắn với những khoản huy động hàng trăm tỷ đồng, từ lô trái phiếu 190 tỷ đồng đến các giao dịch bảo đảm có giá trị khoản vay hàng trăm tỷ đồng tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Phía sau các nghĩa vụ hàng trăm tỷ đồng là tài sản bảo đảm chỉ vài nghìn cổ phần, gắn với mạng lưới doanh nghiệp đan xen.
Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, thúc đẩy luân chuyển vốn và mở rộng khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với tiến trình nâng hạng, Việt Nam cần gia tăng nguồn hàng chất lượng, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút dòng vốn bền vững.
Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBCK về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Đặng Văn Vinh (sinh ngày 17/10/1992, địa chỉ tại Hà Nội) do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

(TBTCO) - Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.53
14/08 | +56.53 (7,805.03 +56.53 (+0.73%))
DJI +57.03
14/08 | +57.03 (53,827.30 +57.03 (+0.11%))
IXIC +253.39
14/08 | +253.39 (26,841.88 +253.39 (+0.95%))
NYA +49.82
14/08 | +49.82 (24,808.45 +49.82 (+0.20%))
XAX +53.26
14/08 | +53.26 (8,858.81 +53.26 (+0.60%))
BUK100P -6.65
14/08 | -6.65 (1,068.53 -6.65 (-0.62%))
RUT +11.05
14/08 | +11.05 (3,056.53 +11.05 (+0.36%))
VIX +0.19
14/08 | +0.19 (14.74 +0.19 (+1.31%))
FTSE -60.48
14/08 | -60.48 (10,772.67 -60.48 (-0.56%))
GDAXI -31.33
14/08 | -31.33 (26,299.74 -31.33 (-0.12%))
FCHI -24.38
14/08 | -24.38 (8,650.56 -24.38 (-0.28%))
STOXX50E +11.48
14/08 | +11.48 (6,545.47 +11.48 (+0.18%))
N100 +2.08
14/08 | +2.08 (1,974.94 +2.08 (+0.11%))
BFX -14.55
14/08 | -14.55 (5,708.72 -14.55 (-0.25%))
MOEX.ME -0.11
14/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -43.66
14/08 | -43.66 (25,396.51 -43.66 (-0.17%))
STI -0.70
14/08 | -0.70 (5,720.05 -0.70 (-0.01%))
AXJO -20.90
14/08 | -20.90 (9,188.50 -20.90 (-0.23%))
AORD -23.30
14/08 | -23.30 (9,381.40 -23.30 (-0.25%))
BSESN +113.61
14/08 | +113.61 (78,079.96 +113.61 (+0.15%))
JKSE -72.08
14/08 | -72.08 (6,301.77 -72.08 (-1.13%))
KLSE -6.90
14/08 | -6.90 (1,734.71 -6.90 (-0.40%))
NZ50 +87.64
14/08 | +87.64 (13,825.30 +87.64 (+0.64%))
KS11 +234.30
14/08 | +234.30 (6,813.34 +234.30 (+3.56%))
TWII +503.41
14/08 | +503.41 (46,021.48 +503.41 (+1.11%))
GSPTSE +54.86
14/08 | +54.86 (36,717.00 +54.86 (+0.15%))
BVSP -668.48
14/08 | -668.48 (166,822.58 -668.48 (-0.40%))
MXX -796.98
14/08 | -796.98 (64,958.99 -796.98 (-1.21%))
IPSA -59.68
14/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +3,581.50
14/08 | +3,581.50 (3,003,105.50 +3,581.50 (+0.12%))
TA125.TA +22.08
14/08 | +22.08 (4,087.30 +22.08 (+0.54%))
CASE30 +211.80
14/08 | +211.80 (55,251.60 +211.80 (+0.38%))
JN0U.JO -75.75
14/08 | -75.75 (7,066.46 -75.75 (-1.06%))
DX-Y.NYB -0.05
14/08 | -0.05 (99.96 -0.05 (-0.05%))
125904-USD-STRD -4.52
14/08 | -4.52 (2,892.83 -4.52 (-0.16%))
XDB -0.09
14/08 | -0.09 (134.86 -0.09 (-0.07%))
XDE +0.06
14/08 | +0.06 (115.32 +0.06 (+0.05%))
000001.SS -19.71
14/08 | -19.71 (3,926.96 -19.71 (-0.50%))
N225 +784.53
14/08 | +784.53 (68,308.59 +784.53 (+1.16%))
XDN -0.02
14/08 | -0.02 (62.70 -0.02 (-0.04%))
XDA -0.03
14/08 | -0.03 (70.60 -0.03 (-0.04%))