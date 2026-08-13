Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán cơ sở chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt trong phiên 13/8. Sau khoảng thời gian giằng co quanh tham chiếu trong buổi sáng, lực bán bắt đầu gia tăng từ đầu phiên chiều.

Kết phiên, VN30-Index giảm 27,23 điểm, tương đương 1,41%, xuống 1.909,23 điểm, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm không xa. Rổ danh mục có tới 24/30 mã chứng khoán giảm giá, trong khi chỉ 4 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Riêng cổ phiếu Vingroup (VIC) đã lấy đi gần 10 điểm của VN30-Index. Áp lực giảm còn đến từ VPL, FPT, HPG, TCX và ACB. Ở chiều ngược lại, MCH, MSN, TCB và GVR là một số ít cổ phiếu đóng vai trò nâng đỡ, nhưng bù lại không đáng kể phần giảm.

Tâm lý thận trọng còn thể hiện rõ hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Cả 8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên tại 1.901,1 điểm, giảm 2,01%, mạnh hơn mức giảm 1,41% của VN30-Index. Diễn biến này khiến chênh lệch âm với chỉ số cơ sở mở rộng lên 8,13 điểm, từ trạng thái chênh lệch dương 3,54 điểm ở phiên liền trước.

Các hợp đồng còn lại dựa trên VN30 ở kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, từ -6,23 điểm đến -1,33 điểm.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm trong phiên 13/8 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản đồng thời tăng trở lại. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận 220.290 hợp đồng được giao dịch, tăng hơn 15% so với phiên trước. Đáng chú ý hơn, khối lượng mở (OI) tăng 9,31% lên 33.220 hợp đồng, cho thấy lượng vị thế được duy trì qua đêm gia tăng trong phiên thị trường biến động mạnh.

Trong bối cảnh VN30-Index chịu áp lực bán trở lại tại vùng kháng cự, nhà đầu tư phái sinh có thể tiếp tục ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro cho danh mục trên thị trường cơ sở. Vùng 1.900 điểm tiếp tục là ngưỡng tâm lý đáng chú ý của VN30-Index. Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai với chỉ số cơ sở sẽ là tín hiệu cần theo dõi trong các phiên tới./.