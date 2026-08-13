Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

Tin và ảnh: Văn Học

Tin và ảnh: Văn Học

17:08 | 13/08/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 13/8/2026, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ấn nút quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.
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Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn
Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn chủ nhân hóa đơn may mắn.

Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, dựa trên cơ sở dữ liệu 342.285 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/12/2025, có người mua là cá nhân đủ điều kiện đưa vào quay thưởng ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn”, phầm mềm đã lựa chọn được 36 hóa đơn trúng giải với 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 5 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải; 10 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng/giải và 20 giải Khuyến khích, trị giá 3,5 triệu đồng/giải.

Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” đã xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm “Hóa đơn may mắn” và quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đã ký Biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Kết quả chi tiết chủ nhân của từng giải thưởng sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ công bố công khai trên website tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn; đồng thời công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh Phú Thọ ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn” và sẽ trực tiếp gửi kết quả đến từng cá nhân trúng thưởng.

Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025 liên hệ với công chức thuế Kiều Thanh Hằng - Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế - số điện thoại 0945431991 để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình./.

Tin và ảnh: Văn Học
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