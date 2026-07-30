Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Tin và ảnh: Văn Học

Tin và ảnh: Văn Học

17:34 | 30/07/2026
(TBTCO) - Ngày 30/7/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ quy định, chính sách mới.
aa

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến tại điểm cầu 16 Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị trực tiếp tại các điểm cầu có gần 1.000 người nộp thuế đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Người nộp thuế tham gia hỏi đáp chính sách.

Hội nghị cũng đã nhận được hàng trăm lượt người nộp thuế theo dõi, tương tác qua hệ thống Zoom và fanpage của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ đã phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân; chứng từ khấu từ thuế thu nhập cá nhân. Hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp nhiều nội dung mà người nộp thuế còn gặp vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế
Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ giải đáp chính sách đến người nộp thuế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, những câu hỏi từ thực tiễn của người nộp thuế về các quy định mới của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp Thuế tỉnh Phú Thọ nhận diện rõ hơn những vướng mắc, khó khăn mà người nộp thuế đang gặp phải. Những nội dung được trao đổi, chia sẻ, giải đáp tại hội nghị sẽ giúp người nộp thuế nắm vững chính sách, hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật thuế.

Bà Nga cho biết, Thuế tỉnh Phú Thọ và các Thuế cơ sở luôn sẵn sàng đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn thông qua các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến. Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tập huấn sâu rộng nhằm hỗ trợ đắc lực cho người nộp thuế trên toàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế./.

Tin và ảnh: Văn Học
Từ khóa:
thuế tỉnh phú thọ chính sách thuế mới người nộp thuế luật quản lý thuế luật thuế thu nhập cá nhân văn bản hướng dẫn hội nghị tập huấn

Bài liên quan

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Dành cho bạn

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Đọc thêm

Bộ Tài chính sửa đổi 11 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan về hàng miễn thuế

Bộ Tài chính sửa đổi 11 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan về hàng miễn thuế

(TBTCO) - Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2017/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định được ban hành trên cơ sở triển khai Nghị định số 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và có hiệu lực từ ngày 21/8/2026.
Hải quan cập nhật 14 ý kiến phân loại mới của WCO về mã HS

Hải quan cập nhật 14 ý kiến phân loại mới của WCO về mã HS

(TBTCO) - Ngày 28/7, Cục Hải quan ban hành Công văn số 19525/CHQ-NVTHQ gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc bổ sung Tuyển tập Ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) theo kết quả Phiên họp lần thứ 77 của Nhóm công tác và Ủy ban Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS).
Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế.
Giữ vững “lá chắn” chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

Giữ vững “lá chắn” chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

(TBTCO) - Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy, vàng, hàng giả quy mô lớn qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan khu vực XVII khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh chống buôn lậu, bảo vệ an ninh kinh tế và tạo lập môi trường thương mại minh bạch trên tuyến biên giới Tây Nam.
Chống chuyển giá, trốn thuế: Cần "liều thuốc" đặc trị đủ mạnh

Chống chuyển giá, trốn thuế: Cần "liều thuốc" đặc trị đủ mạnh

(TBTCO) - Hành vi chuyển giá, gian lận thuế tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, không còn là “đặc sản” của khối doanh nghiệp nước ngoài mà đã lan sang cả các doanh nghiệp nội địa. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp bách về một “liều thuốc đặc trị” mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý để ngăn “chảy máu” ngân sách. Hành vi chuyển giá, gian lận thuế tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, không còn là “đặc sản” của khối doanh nghiệp nước ngoài mà đã lan sang cả các doanh nghiệp nội địa. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp bách về một “liều thuốc đặc trị” mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý để ngăn “chảy máu” ngân sách.
Ra mắt “Cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế”

Ra mắt “Cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế”

(TBTCO) - Trong quá trình thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hà Nội đã biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nhằm hỗ trợ người nộp thuế rà soát tình trạng mã số thuế chính xác và thuận lợi nhất.
Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện công khai thông tin 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06. Tổng số hộ kinh doanh cần rà soát mã số thuế ở trạng thái 03 và 06 là 78.341 hộ.
Quảng Ninh bổ sung giá tính thuế đất, đá thải mỏ than

Quảng Ninh bổ sung giá tính thuế đất, đá thải mỏ than

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh, trong đó bổ sung mức giá tính thuế đối với đất, đá thải của mỏ than được sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương