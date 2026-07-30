Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến tại điểm cầu 16 Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị trực tiếp tại các điểm cầu có gần 1.000 người nộp thuế đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Người nộp thuế tham gia hỏi đáp chính sách.

Hội nghị cũng đã nhận được hàng trăm lượt người nộp thuế theo dõi, tương tác qua hệ thống Zoom và fanpage của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ đã phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân; chứng từ khấu từ thuế thu nhập cá nhân. Hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp nhiều nội dung mà người nộp thuế còn gặp vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách thuế.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ giải đáp chính sách đến người nộp thuế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, những câu hỏi từ thực tiễn của người nộp thuế về các quy định mới của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành giúp Thuế tỉnh Phú Thọ nhận diện rõ hơn những vướng mắc, khó khăn mà người nộp thuế đang gặp phải. Những nội dung được trao đổi, chia sẻ, giải đáp tại hội nghị sẽ giúp người nộp thuế nắm vững chính sách, hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật thuế.

Bà Nga cho biết, Thuế tỉnh Phú Thọ và các Thuế cơ sở luôn sẵn sàng đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn thông qua các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến. Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tập huấn sâu rộng nhằm hỗ trợ đắc lực cho người nộp thuế trên toàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế./.