Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính sửa đổi 11 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan về hàng miễn thuế

Song Linh

Song Linh

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17:41 | 29/07/2026
(TBTCO) - Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2017/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định được ban hành trên cơ sở triển khai Nghị định số 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và có hiệu lực từ ngày 21/8/2026.
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Theo Quyết định số 2017/QĐ-BTC 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát hàng miễn thuế. Các thủ tục bao quát toàn bộ quá trình từ đưa hàng vào cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế; luân chuyển hàng hóa giữa các kho và cửa hàng miễn thuế; bán hàng miễn thuế cho các đối tượng được hưởng chính sách; xử lý hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, tiêu hủy, tái xuất đến báo cáo quyết toán đối với hàng hóa kinh doanh miễn thuế.

Đáng chú ý, việc sửa đổi tập trung cập nhật quy trình đối với hàng hóa luân chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế; thủ tục bán hàng miễn thuế cho người xuất cảnh, nhập cảnh, hành khách trên chuyến bay quốc tế, thuyền viên và các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ. Đồng thời, quy định mới cũng điều chỉnh thủ tục quản lý tiền mặt đưa vào, đưa ra khu cách ly, khu vực hạn chế của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và thủ tục báo cáo quyết toán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thủ tục hành chính không còn phù hợp, trong đó có các thủ tục riêng đối với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế thuộc phạm vi quản lý của nhiều đơn vị hải quan; thủ tục bán hàng miễn thuế cho người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế; bán hàng trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam; cũng như một số thủ tục liên quan đến tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa và hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế.

Việc bãi bỏ các thủ tục này nhằm loại bỏ quy trình chồng chéo, tích hợp vào hệ thống thủ tục mới theo Nghị định số 273/2026/NĐ-CP, qua đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế cần chủ động rà soát quy trình nghiệp vụ, cập nhật biểu mẫu, hồ sơ và hệ thống quản lý để bảo đảm thực hiện đúng các quy định mới khi Quyết định có hiệu lực. Đây là bước hoàn thiện khung thủ tục hành chính, góp phần cải cách thủ tục hải quan, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng miễn thuế.

Theo Quyết định số 2017/QĐ-BTC, các quy định mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 21/8/2026. Đồng thời, Bộ Tài chính bãi bỏ một số nội dung công bố thủ tục hành chính tại Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/9/2020 và Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015.
Song Linh
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