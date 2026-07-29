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Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:51 | 29/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (29/7) tiếp tục duy trì đà tăng khi VN-Index có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp, tăng hơn 24 điểm và vượt trở lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa và thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững.
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VN-Index tăng hơn 24 điểm

Sau giai đoạn VN-Index điều chỉnh mạnh từ 1.900 điểm về 1.650 điểm, thị trường đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, vượt lên giai đoạn giảm sốc dưới áp lực bán tháo, giải chấp ngắn hạn.

VN-Index tăng điểm đầu phiên hôm nay, điều chỉnh nhẹ trong phiên với áp lực cung giảm, thanh khoản giảm khi giá giảm khá tích cực. Sau đó, VN-Index phục hồi, tăng điểm với thanh khoản cải thiện, lực cầu giá lên cải thiện tốt hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 24,06 điểm (+1,43%) lên mức 1.704,68 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 165 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 139 mã giảm giá.

Sắc xanh làm chủ cuộc chơi trong phiên hôm nay khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, bán lẻ và thép là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, đường, dệt may, thủy sản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên hôm nay.

Chỉ số VN30 có cũng phiên phục hồi tích cực khi tăng 24,77 điểm, lên mức 1.849,12 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường chậm lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 560 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.388 tỷ đồng giảm -25,08% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,1 điểm, lên mức 269,45 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,52 điểm, về mức 125,74 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -83 tỷ đồng. Trong đó VHM (-227 tỷ đồng), VIX (-77 tỷ đồng), HDB (-67 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+140 tỷ đồng), VIC (+121 tỷ đồng) và CTG (+73 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng.

Nhịp hồi cần thêm tín hiệu xác nhận

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp và lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, tuy nhiên, mức tăng vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM khi đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index.

Dù vậy, thanh khoản thị trường lại suy giảm so với phiên trước và thấp hơn khoảng 21% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu vẫn khá thận trọng và chưa đủ mạnh để xác nhận sự hình thành của một xu hướng tăng bền vững.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm Vingroup đóng góp nhiều nhất cho nhịp hồi phục này với gần 18 điểm. Hai mã trụ VIC và VHM lần lượt tăng 2,6% và 6,1%, còn VRE đổi chiều từ giảm thành chạm trần.

Bên cạnh đó dầu khí là nhóm duy nhất ghi nhận đà tăng đồng thuận. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa trên tham chiếu với biên độ dao động 0,3-2,6% khi giá dầu thô thế giới cải thiện.

Ở nhóm ngân hàng, bên tăng gồm nhiều mã trụ như VCB, BID, CTG, HDB... nhưng biên độ đều không quá 2%. Ngược lại, bên giảm chủ yếu gồm các mã vốn hóa vừa và nhỏ.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh Đức Thanh

Theo các công ty chứng khoán, sau chuỗi 4 tuần giảm mạnh từ vùng 1.900 điểm xuống quanh 1.650 điểm, VN-Index đang bước vào giai đoạn hồi phục và dần hình thành vùng đáy ngắn hạn. Việc vượt trở lại mốc 1.700 điểm giúp xu hướng ngắn hạn cải thiện, song thanh khoản thấp cho thấy, nhịp tăng hiện tại vẫn mang nhiều dấu hiệu của một đợt hồi phục kỹ thuật hơn là sự đảo chiều xu hướng. Trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.750 - 1.760 điểm để kiểm định lực cung.

Theo các chuyên gia, lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường, tạo cơ sở cho các nhịp hồi phục luân phiên ở từng nhóm cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 khả quan, trong khi mặt bằng định giá của không ít cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn so với lịch sử. Đây được xem là những yếu tố có thể hỗ trợ diễn biến thị trường trong trung hạn, cùng với kỳ vọng về dòng vốn mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng./.

Tấn Minh
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thị trường chứng khoán Nhóm cổ phiếu vốn hóa thanh khoản thị trường kết quả kinh doanh quý chỉ số VN Index nhóm ngành bất động sản nhịp hồi phục kỹ thuật

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