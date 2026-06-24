Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Thị trường chứng khoán tiếp tục nối dài nhịp hồi phục khi VN-Index tăng 8,98 điểm (+0,48%), đóng cửa tại 1.878,02 điểm. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên cho thấy sự phân hóa khá rõ nét khi số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Dù chịu áp lực điều chỉnh và lùi về sát tham chiếu trong buổi sáng, lực cầu quay trở lại phiên chiều đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của dòng tiền đã kéo thanh khoản trên HOSE giảm, chỉ còn đạt hơn 18.166 tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index với hơn 3 điểm tăng, tiếp theo là VIC với khoảng 2,5 điểm và LPB gần 2 điểm.

Đây là ba cổ phiếu đứng đầu về giá trị giao dịch trên sàn. Đồng thời, VIC, VHM và LPB cũng là những cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm giao dịch.

Dòng vốn ngoại mua ròng mạnh ở cổ phiếu của Vingroup và LPBank. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng thêm 0,66%, lên 230.500 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì vai trò nâng đỡ thị trường. LPB cũng nằm trong nhóm được khối ngoại giải ngân mạnh với giá trị mua ròng hơn 33 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng này tăng 5,51%, lên 55.500 đồng/cổ phiếu, nối tiếp chuỗi tăng giá sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 4,89% vốn điều lệ LPBank.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM cũng nằm trong top được khối ngoại giao dịch nhiều trong phiên. Tuy nhiên, với trạng thái cân bằng lực mua ngang ngửa lực bán, khối ngoại giải ngân 174 tỷ đồng vào cổ phiếu này nhưng cũng bán ra 166 tỷ đồng.

Ngoài VIC và LPB, các mã được mua ròng đáng chú ý còn có NVL (32 tỷ đồng), VRE (29 tỷ đồng) và PNJ (18 tỷ đồng).

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 24/6 - Nguồn: Dstock

Mặc dù vậy, xét trên tổng thể, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị hơn 105 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng đáng chú ý tiếp theo của nhà đầu tư nước ngoài tại cổ phiếu công nghệ đầu ngành sau chuỗi cơ cấu kéo dài từ đầu tháng 6. Các mã ngân hàng cũng tiếp tục chịu áp lực bán gồm CTG (-103 tỷ đồng), VPB (-89 tỷ đồng), TCB (-70 tỷ đồng) và STB (-54 tỷ đồng).

Trong khi tiếp tục rút vốn khỏi một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưu tiên giải ngân vào nhóm cổ phiếu liên quan đến câu chuyện Vingroup và LPBank. Tuy nhiên, số lượng mã giảm giá áp đảo cho thấy nền tảng hồi phục của thị trường chưa thực sự lan tỏa rộng, mà chủ yếu dựa vào lực kéo của một số cổ phiếu trụ vốn hóa lớn.