Chứng khoán

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Tùng Linh

Tùng Linh

17:39 | 24/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại duy trì giải ngân vào VIC và LPB trong phiên 24/6. Tuy nhiên, trạng thái chung vẫn là bán ròng nhẹ. VN-Index tăng gần 9 điểm lên sát 1.880 điểm, nhưng đà tăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng.
aa

Thị trường chứng khoán tiếp tục nối dài nhịp hồi phục khi VN-Index tăng 8,98 điểm (+0,48%), đóng cửa tại 1.878,02 điểm. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên cho thấy sự phân hóa khá rõ nét khi số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Dù chịu áp lực điều chỉnh và lùi về sát tham chiếu trong buổi sáng, lực cầu quay trở lại phiên chiều đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của dòng tiền đã kéo thanh khoản trên HOSE giảm, chỉ còn đạt hơn 18.166 tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index với hơn 3 điểm tăng, tiếp theo là VIC với khoảng 2,5 điểm và LPB gần 2 điểm.

Đây là ba cổ phiếu đứng đầu về giá trị giao dịch trên sàn. Đồng thời, VIC, VHM và LPB cũng là những cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm giao dịch.

Dòng vốn ngoại mua ròng mạnh ở cổ phiếu của Vingroup và LPBank. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng thêm 0,66%, lên 230.500 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì vai trò nâng đỡ thị trường. LPB cũng nằm trong nhóm được khối ngoại giải ngân mạnh với giá trị mua ròng hơn 33 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng này tăng 5,51%, lên 55.500 đồng/cổ phiếu, nối tiếp chuỗi tăng giá sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 4,89% vốn điều lệ LPBank.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM cũng nằm trong top được khối ngoại giao dịch nhiều trong phiên. Tuy nhiên, với trạng thái cân bằng lực mua ngang ngửa lực bán, khối ngoại giải ngân 174 tỷ đồng vào cổ phiếu này nhưng cũng bán ra 166 tỷ đồng.

Ngoài VIC và LPB, các mã được mua ròng đáng chú ý còn có NVL (32 tỷ đồng), VRE (29 tỷ đồng) và PNJ (18 tỷ đồng).

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 24/6 - Nguồn: Dstock

Mặc dù vậy, xét trên tổng thể, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị hơn 105 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng đáng chú ý tiếp theo của nhà đầu tư nước ngoài tại cổ phiếu công nghệ đầu ngành sau chuỗi cơ cấu kéo dài từ đầu tháng 6. Các mã ngân hàng cũng tiếp tục chịu áp lực bán gồm CTG (-103 tỷ đồng), VPB (-89 tỷ đồng), TCB (-70 tỷ đồng) và STB (-54 tỷ đồng).

Trong khi tiếp tục rút vốn khỏi một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưu tiên giải ngân vào nhóm cổ phiếu liên quan đến câu chuyện Vingroup và LPBank. Tuy nhiên, số lượng mã giảm giá áp đảo cho thấy nền tảng hồi phục của thị trường chưa thực sự lan tỏa rộng, mà chủ yếu dựa vào lực kéo của một số cổ phiếu trụ vốn hóa lớn.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại lpb LPBank vingroup vic

Bài liên quan

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Đọc thêm

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

(TBTCO) - Từ ngày 30/6/2026, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sẽ bị đưa vào diện cảnh báo theo quyết định của HOSE.
Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

(TBTCO) - Thông tư 25/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng giúp giảm áp lực huy động vốn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn, qua đó tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Traphaco dự kiến phát hành gần 41,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Traphaco (mã Ck: TRA) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
SHS và KIM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và quản lý tài sản

SHS và KIM Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và quản lý tài sản

(TBTCO) - Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của SHS và KIM Việt Nam, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của hai tổ chức trong việc kết nối nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, thúc đẩy đổi mới các giải pháp đầu tư và góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn Việt Nam.
Hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn từ đầu năm

Hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn từ đầu năm

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, thị trường ghi nhận hơn 111 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.
Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận phiên giao dịch sôi động khi thanh khoản tăng mạnh trở lại, nhưng tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn. Giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn chỉ số cơ sở đã kéo chênh lệch trở lại mức âm.
MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

MWG dự kiến thu hơn 73 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP 2025

(TBTCO) - MWG dự kiến phát hành hơn 7,34 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt, qua đó thu về hơn 73 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của ngân hàng BVBank, mở đường cho kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE sau nhiều năm chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, BVBank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 168,8%, nhưng áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu khi quy mô nợ xấu gia tăng và nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -107.33
24/06 | -107.33 (7,365.46 -107.33 (-1.44%))
DJI -45.87
24/06 | -45.87 (51,666.84 -45.87 (-0.09%))
IXIC -579.56
24/06 | -579.56 (25,587.04 -579.56 (-2.21%))
NYA -132.59
24/06 | -132.59 (23,463.63 -132.59 (-0.56%))
XAX -34.20
24/06 | -34.20 (7,941.57 -34.20 (-0.43%))
BUK100P -2.06
24/06 | -2.06 (1,036.13 -2.06 (-0.20%))
RUT -28.92
24/06 | -28.92 (2,975.48 -28.92 (-0.96%))
VIX -0.52
24/06 | -0.52 (18.97 -0.52 (-2.67%))
FTSE +6.76
24/06 | +6.76 (10,435.61 +6.76 (+0.06%))
GDAXI -256.43
24/06 | -256.43 (24,637.15 -256.43 (-1.03%))
FCHI +23.50
24/06 | +23.50 (8,364.21 +23.50 (+0.28%))
STOXX50E -16.38
24/06 | -16.38 (6,214.17 -16.38 (-0.26%))
N100 -1.37
24/06 | -1.37 (1,899.60 -1.37 (-0.07%))
BFX -26.18
24/06 | -26.18 (5,686.87 -26.18 (-0.46%))
MOEX.ME -0.11
24/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +75.90
24/06 | +75.90 (23,412.18 +75.90 (+0.33%))
STI +10.25
24/06 | +10.25 (5,215.99 +10.25 (+0.20%))
AXJO +21.40
24/06 | +21.40 (8,808.40 +21.40 (+0.24%))
AORD +24.30
24/06 | +24.30 (9,012.60 +24.30 (+0.27%))
BSESN +790.54
24/06 | +790.54 (76,991.22 +790.54 (+1.04%))
JKSE -217.45
24/06 | -217.45 (5,883.88 -217.45 (-3.56%))
KLSE +2.21
24/06 | +2.21 (1,682.13 +2.21 (+0.13%))
NZ50 -35.11
24/06 | -35.11 (13,400.66 -35.11 (-0.26%))
KS11 +267.18
24/06 | +267.18 (8,471.02 +267.18 (+3.26%))
TWII -1,057.05
24/06 | -1,057.05 (46,043.60 -1,057.05 (-2.24%))
GSPTSE -74.80
24/06 | -74.80 (34,927.38 -74.80 (-0.21%))
BVSP +888.50
24/06 | +888.50 (171,258.88 +888.50 (+0.52%))
MXX -276.84
24/06 | -276.84 (66,848.42 -276.84 (-0.41%))
IPSA -131.01
24/06 | -131.01 (10,769.51 -131.01 (-1.20%))
MERV -29,084.00
24/06 | -29,084.00 (3,248,427.75 -29,084.00 (-0.89%))
TA125.TA +29.95
24/06 | +29.95 (4,091.29 +29.95 (+0.74%))
CASE30 -58.80
24/06 | -58.80 (51,710.90 -58.80 (-0.11%))
JN0U.JO -101.40
24/06 | -101.40 (6,630.00 -101.40 (-1.51%))
DX-Y.NYB +0.25
24/06 | +0.25 (101.66 +0.25 (+0.24%))
125904-USD-STRD -6.70
24/06 | -6.70 (2,745.09 -6.70 (-0.24%))
XDB -0.48
24/06 | -0.48 (132.04 -0.48 (-0.37%))
XDE -0.43
24/06 | -0.43 (113.86 -0.43 (-0.37%))
000001.SS +4.56
24/06 | +4.56 (4,110.81 +4.56 (+0.11%))
N225 -613.41
24/06 | -613.41 (69,174.97 -613.41 (-0.88%))
XDN -0.01
24/06 | -0.01 (61.89 -0.01 (-0.02%))
XDA -0.86
24/06 | -0.86 (69.17 -0.86 (-1.24%))