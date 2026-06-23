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VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:52 | 23/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại đẩy mạnh giải ngân vào VIC và LPB trong phiên ngày 23/6. Đáng chú ý, dòng tiền tìm đến LPB ngay sau khi LPBank công bố ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 4,9% vốn điều lệ, trở thành một trong hai cổ đông lớn nắm trên 1% vốn của ngân hàng.
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Các chỉ số tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong phiên 23/6. VN-Index vượt mốc 1.860 điểm, HNX-Index cũng tăng 1,66% lên 326,38 điểm. Tuy vậy, động lực chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu. Trên sàn HOSE, VIC và LPB đóng góp điểm tăng chính. Còn trên sàn HNX, sắc xanh của chỉ số dựa toàn bộ vào cổ phiếu THD của Thaiholdings.

Hai đầu tàu tăng điểm trên sàn HOSE hôm nay gồm VIC và LPB cũng là “đích nhắm” giải ngân chính của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê giao dịch, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị lên tới 2.771 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu VIC tăng thêm 4,19% lên 229.000 đồng/cổ phiếu, “xô đổ” các kỷ lục xác lập trước đó. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thông qua hai lệnh thoả thuận ngay sau phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC), tại mức giá 205.500 đồng/cổ phiếu. Dù thấp hơn so với mức giá tham chiếu, khối ngoại chấp nhận giải ngân trở lại cổ phiếu này ở vùng giá cao trong lịch sử giao dịch. Trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã “chốt lời” đáng kể tại đây. Tính từ đầu năm đến các phiên trở lại mua ròng mạnh vừa qua, giá trị bán ròng cổ phiếu VIC vẫn lên tới hơn 9.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, LPB cũng trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng hơn 62 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng này tăng kịch trần 6,91%, lên 52.600 đồng/cổ phiếu sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại LPBank.

Theo công bố của ngân hàng, căn cứ thông tin cổ đông được cung cấp, ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ hơn 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,89% vốn điều lệ. Với thị giá đóng cửa ngày 23/6, lượng cổ phần này có giá trị khoảng 7.690 tỷ đồng. Đây cũng là thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông của LPBank so với thời điểm cuối năm 2025. Ông Phạm Nhật Vượng là một trong hai cổ đông duy nhất sở hữu từ 1% vốn điều lệ ngân hàng trở lên bên cạnh cổ đông lớn lâu năm VNPost.

VIC và LPB vào top mua ròng của khối ngoại sau thông tin về cổ đông LPBank
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 23/6 - Nguồn: Dstock

Ngoài VIC và LPB, nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng được giải ngân thêm đợt này dù giá trị khá khiêm tốn, như BID (+42 tỷ đồng), ACB (+36 tỷ đồng), VPB (+22 tỷ đồng) và CTG (+19 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị gần 198 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-154 tỷ đồng), MWG (-131 tỷ đồng) và MBB (-95 tỷ đồng).

FPT cũng nằm trong nhóm bị bán ròng với giá trị hơn 75 tỷ đồng, nối dài xu hướng rút vốn tại cổ phiếu công nghệ này. Từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại tại FPT đã vượt 15.460 tỷ đồng./.

Thanh Thủy
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