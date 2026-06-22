Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Tùng Linh

Tùng Linh

18:40 | 22/06/2026
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 22/6, dòng vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC và VHM đồng thời dẫn đầu danh sách mua ròng, đồng thời là động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 33 điểm.
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Sau nhiều phiên giằng co quanh vùng 1.800 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên bứt phá mạnh khi VN-Index tăng 33,38 điểm ( 1,83%), đóng cửa tại 1.857,91 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt gần 14.600 tỷ đồng, cải thiện so với các phiên trước nhưng vẫn ở mức khiêm tốn.

Theo thống kê mức độ đóng góp cho chỉ số, riêng VIC đóng góp hơn 21 điểm cho VN-Index, trong khi VHM đóng góp gần 7 điểm. Cùng với VPL, hai cổ phiếu này trở thành động lực chính giúp thị trường có phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Cùng đó, dòng vốn ngoại giao dịch thận trọng và tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu nhà Vingroup. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 375,4 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng kịch trần 6,96%, lên 219.800 đồng/cổ phiếu và là nhân tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index.

Tương tự, VHM được khối ngoại mua ròng gần 81 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng tăng hết biên độ 6,95%, lên 155.400 đồng/cổ phiếu. Việc dòng vốn ngoại quay lại giải ngân vào VIC và VHM cho thấy nhóm nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục đặt cược vào câu chuyện tăng trưởng của hệ sinh thái Vingroup sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Ngoài VIC và VHM, các mã được mua ròng đáng chú ý còn có BID (76,6 tỷ đồng), POW (54,9 tỷ đồng) và PVD (34 tỷ đồng).

Dù vậy, xét trên tổng thể, khối ngoại vẫn chưa chấm dứt xu hướng rút vốn khỏi thị trường. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.567 tỷ đồng nhưng bán ra 1.743 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 176 tỷ đồng. Tính chung trên ba sàn, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup
Khối ngoại tập trung mua ròng mạnh cổ phiếu nhà Vingroup - Nguồn: Dstock

FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 206 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng đáng chú ý tiếp theo của khối ngoại tại cổ phiếu công nghệ đầu ngành, nối dài chuỗi cơ cấu danh mục đã diễn ra trong nhiều tuần gần đây. Tính từ đầu năm đến nay, FPT đã trở lại dẫn đầu về giá trị bán ròng. Các nhà đầu tư nước ngoài đã thu về gần 15.400 tỷ đồng từ bán cổ phiếu FPT.

Một số mã khác cũng bị bán ròng nhưng giá trị khiêm tốn hơn như VNM (-66 tỷ đồng), TCB (-47 tỷ đồng), VPB (-42 tỷ đồng) và VCB (-38 tỷ đồng), cho thấy dòng tiền ngoại đang có sự phân hóa rõ rệt.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vn30-index

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