Ngân hàng - Bảo hiểm

Chính thức nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% sau nhiều năm siết chặt

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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18:29 | 22/06/2026
(TBTCO) - Ngày 22/6/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó, nổi bật là việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, sau chưa đầy 1 tuần công bố dự thảo để lấy ý kiến. Động thái mới được kỳ vọng mở rộng dư địa cấp vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.
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Tín dụng trung dài hạn tăng mạnh 27%, ngân hàng trước sức ép thanh khoản gia tăng Đề xuất nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, linh hoạt tỷ lệ loại trừ tiền gửi Kho bạc khi tính LDR Nới trần vốn ngắn hạn “nuôi” cho vay trung dài hạn, thận trọng rủi ro đổ vốn bất động sản và lệch pha kỳ hạn

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN ngày 22/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 17/6/2026, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân. Theo thông báo, các ý kiến góp ý được đề nghị gửi về Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) ngay trong ngày công bố dự thảo.

hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại ảnh Đức Thanh
Chính thức nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% sau nhiều năm siết chặt. Ảnh: Đức Thanh.

Điểm nổi bật tại Thông tư số 25/2026/TT-NHNN là việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%.

Trước đó, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm theo lộ trình từ 40% xuống 37%, sau đó xuống 34% và chính thức áp dụng mức 30% từ ngày 1/10/2023 nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng. Với quy định mới, tỷ lệ này được nâng trở lại 40%, tương đương mức áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2021.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là một trong những tỷ lệ quan trọng phản ánh mức độ chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và tài sản sinh lời của ngân hàng. Trần tỷ lệ càng cao đồng nghĩa với việc ngân hàng sử dụng nhiều hơn nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các khoản vay có thời hạn dài, qua đó gia tăng khả năng mở rộng tín dụng trung và dài hạn.

Tuy nhiên, việc nới giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cũng làm gia tăng những lo ngại về rủi ro thanh khoản, khi mức độ mất cân đối giữa cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng có thể lớn hơn. Bên cạnh đó, chính sách này cũng làm dấy lên băn khoăn về khả năng một phần dòng vốn gián tiếp chảy vào các lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Cùng với việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi quy định về tổng tiền gửi dùng để tính LDR theo hướng tiếp tục loại trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, cho phép loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Thông tư số 25/2026/TT-NHNN cũng bãi bỏ Thông tư số 08/2020/TT-NHNN; Thông tư số 08/2026/TT-NHNN mới ban hành ngày 15/5/2026.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN cho phép ngân hàng tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc vào mẫu số khi xác định LDR, thay vì loại bỏ hoàn toàn như trước đó./.

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Thông tư số 25/2026/TT-NHNN ngân hàng cho vay tín dụng tín dụng bất động sản tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tỷ lệ LDR tiền gửi Kho bạc Nhà nước thanh khoản ngân hàng

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