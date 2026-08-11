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Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:31 | 11/08/2026
(TBTCO) - Sáng 11/8, tỷ giá trung tâm tăng 25 đồng, lên 25.516 đồng/USD, lần đầu vượt 25.500 đồng, kéo tỷ giá trần lên sát 26.792 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng nhẹ lên 99,8 điểm, trong khi đồng Yên tiếp tục chịu áp lực giảm giá dù Nhật Bản can thiệp kỷ lục, khi chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật vẫn là yếu tố chi phối.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (11/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.516 đồng/USD, tăng 25 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.240,2 - 26.791,8 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.680 - 25.710 VND/USD, tiếp đà giảm mạnh 120 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Đà giảm mạnh này đã thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 11/8 cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm, diễn biến trái chiều với tỷ giá trung tâm.

Với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.940 - 26.350 VND/USD, đồng loạt giảm 50 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 50 đồng chiều mua và bán, xuống 25.970 - 26.350 VND/USD. Như vậy, xu hướng giảm của đồng USD khá đồng nhất tại hai ngân hàng, đặc biệt, giá bán ra cùng được đưa về mức 26.350 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 11/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá JPY, Vietcombank niêm yết ở 158,71 - 169,66 VND/JPY, giảm lần lượt 1,45 đồng và 1,55 đồng. Tại BIDV, tỷ giá JPY giảm 0,73 đồng ở chiều mua và 0,81 đồng ở chiều bán, xuống 160,55 - 170,53 VND/JPY.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi phục nhẹ 0,2%, lên 99,8 điểm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau khi Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng, xác suất thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 44%, từ mức 55% trước khi dữ liệu được công bố.

Trong khi đó, TD Securities (Canada) nhận định, dù vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cả năm 2026 và 2027, khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn chưa thể loại trừ, bởi Fed sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định trong những tháng tới.

Nhu cầu đối với đồng USD gia tăng trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz tái xuất hiện vào cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi cho biết, Tehran đã tiến gần tới một thỏa thuận với Oman về cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyến hàng hải quan trọng này sẽ chưa được mở lại cho đến khi Washington đáp ứng thêm một số điều kiện.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Tỷ giá USD/JPY hiện trên ngưỡng 159 yên đổi 1 USD. Đà tăng này đã lấy lại khoảng một nửa mức giảm trước đó của tỷ giá USD/JPY, sau khi tỷ giá lao dốc từ vùng gần 164 JPY/USD xuống sát 155 JPY/USD chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Diễn biến của đồng yên đáng chú ý hơn khi Nhật Bản vừa thực hiện các đợt can thiệp quy mô lớn vào thị trường ngoại hối. Tokyo đã chi kỷ lục 8.450 tỷ yên trong một phiên để hỗ trợ đồng nội tệ, sau đó, tiếp tục chi khoảng 5.300 tỷ yên trong đợt can thiệp có sự phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ. Đây là lần đầu tiên hai nước phối hợp mua đồng yên kể từ năm 1998.

Bộ Tài chính Nhật Bản cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục can thiệp khi cần thiết, đồng thời đề cập khả năng sử dụng cơ chế thỏa thuận mua lại của Fed dành cho các cơ quan tiền tệ nước ngoài, qua đó, phát đi tín hiệu rằng Tokyo vẫn còn nguồn lực đáng kể để bảo vệ đồng Yên.

Tuy nhiên, tác động của các đợt can thiệp đến nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, khi tỷ giá chỉ ổn định trong vài phiên trước khi áp lực thị trường quay trở lại. Về bản chất, việc sử dụng dự trữ ngoại hối để mua đồng Yên có thể tạo ra lực cầu rất lớn và nhanh chóng trong thời điểm can thiệp, nhưng không tạo ra lực mua bền vững trong những tuần hoặc tháng tiếp theo.

Vì vậy, xu hướng của đồng Yên về trung hạn vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật Bản, kỳ vọng chính sách của Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng như dòng vốn trên thị trường quốc tế./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 13/08/2026 03:30

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Cập nhật: 13/08/2026 03:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80