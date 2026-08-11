Tài chính

Việt Nam - Australia: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giáo dục chất lượng cao và nông nghiệp xanh

Minh Đức

Minh Đức

07:37 | 11/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia từ 9 - 12/8 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 10/8, tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các buổi làm việc quan trọng với Đại học RMIT và Tập đoàn SunRice, nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.
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Mở rộng quy mô giáo dục quốc tế, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Chiều 10/8, tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT, do Giáo sư Alec Cameron - Phó Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Đại học RMIT.

Tại buổi làm việc với Đại học RMIT, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình hoạt động của nhà trường tại Việt Nam cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Giáo sư Alec Cameron khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và hé lộ kế hoạch tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam. Trọng tâm của chiến lược này là phát triển cơ sở mới tại Hà Nội và quy hoạch mở rộng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam - Australia: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giáo dục chất lượng cao và nông nghiệp xanh
Ngày 10/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã làm việc với Giáo sư Alec Cameron - Phó Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Đại học RMIT. Ảnh: Đức Anh

Đánh giá cao những đóng góp của RMIT trong suốt hơn 25 năm qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mô hình giáo dục tiên tiến và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Đến nay, RMIT Việt Nam đã đào tạo hơn 25.000 sinh viên tốt nghiệp và hiện là nơi học tập, làm việc của khoảng 12.000 sinh viên cùng hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia, trong đó giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực là những trụ cột hợp tác then chốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, Việt Nam hoan nghênh RMIT mở rộng quy mô, đồng thời khuyến khích trường đẩy mạnh liên kết với các đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước, đặc biệt ở các ngành công nghệ mới mà Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.

Hai bên nhất trí sẽ hướng tới các chương trình hợp tác thực chất, gắn kết đào tạo với thị trường lao động và nghiên cứu ứng dụng, góp phần củng cố quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nâng tầm chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều cùng ngày 10/8 tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Paul Serra, Tổng Giám đốc Tập đoàn SunRice - doanh nghiệp thực phẩm gạo hàng đầu Australia. Buổi gặp gỡ tập trung vào giải pháp mở rộng đầu tư và phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam - Australia: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giáo dục chất lượng cao và nông nghiệp xanh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Paul Serra, Tổng Giám đốc Tập đoàn SunRice. Ảnh: Đức Anh

SunRice là tập đoàn có thế mạnh nổi trội về quản trị chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và kết nối thị trường toàn cầu. Bắt đầu thu mua gạo từ Việt Nam từ năm 2012, hiện SunRice đã sở hữu nhà máy chế biến tại Đồng Tháp, liên kết chặt chẽ với nông dân và các viện nghiên cứu nội địa.

Trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Tập đoàn SunRice là phát triển lúa chất lượng cao, phát thải thấp và đẩy mạnh chế biến sâu, lưu trữ; Ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, truy xuất nguồn gốc; Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp và phát triển mô hình nông nghiệp xanh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận cam kết lâu dài của SunRice và hoan nghênh tập đoàn mở rộng đầu tư, tăng cường liên kết với nông dân, hợp tác xã Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp – nơi đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò hạt nhân.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các dự án hợp tác thực chất, có khả năng nhân rộng. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hạt gạo Việt Nam mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực và thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật Việt Nam - Australia./.

Minh Đức
Từ khóa:
giáo dục quốc tế chuỗi giá trị lúa gạo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn việt nam australia đại học rmit tập đoàn sunrice Giáo sư Alec Cameron

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