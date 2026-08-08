Chính phủ thông qua hồ sơ trình Quốc hội về thống nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo phương án Bộ Tài chính xây dựng, 4 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) được thống nhất gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; CTMTQG phát triển văn hóa; CTMTQG chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp cùng các bộ, địa phương, ngày 4/8/2026, Bộ Tài chính đã gửi Tờ trình Chính phủ số 591/TTr-BTC hoàn thiện Hồ sơ của Chính phủ trình Quốc hội về giải pháp thống nhất các chương trình này.

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Trên cơ sở Tờ trình số 591/TTr-BTC, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 214/NQ-CP về việc thông qua Hồ sơ của Chính phủ trình Quốc hội về giải pháp thống nhất các CTMTQG.

Theo Nghị quyết, tên gọi của Chương trình sau khi thống nhất là “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

Về điều phối chung và phân công quản lý Chương trình, Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan điều phối chung, giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 27/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý; trong đó có quy định mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn 5 năm, hằng năm; ban hành tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá kết quả đầu ra hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ khi kết thúc Chương trình.

Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối tổng hợp chung về nguồn lực, chủ trì đề xuất cân đối, tổng hợp phương án phân bổ, giao, điều chỉnh, điều chuyển vốn ngân sách trung ương và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ, hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, Nghị quyết giao các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan trung ương khác và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/8/2026./.