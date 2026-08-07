Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện chính sách, đổi mới đánh giá cán bộ bằng KPI

Khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất trong các bộ, ngành

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn cho biết, lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã chỉ đạo giải quyết trên 13.600 phiếu trình xử lý công việc và ký ban hành trên 16.200 văn bản.

Tính riêng trong tháng 7, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã chỉ đạo giải quyết trên 2.700 phiếu trình xử lý công việc, ban hành gần 3.200 văn bản; tham dự trên 330 hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc và chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đối với công tác xây dựng chính sách, pháp luật, trong 7 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 181 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 1 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 64 nghị định, 5 nghị quyết của Chính phủ, 7 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 103 thông tư.

“Có thể nói, Bộ Tài chính là cơ quan có khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất trong số các bộ, ngành” - Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh.

Riêng trong tháng 7, Bộ đã tham mưu, xây dựng, trình và ban hành 11 nghị định của Chính phủ, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 20 thông tư.

Tại kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng 4 luật, nghị quyết trình Quốc hội, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; dự án Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2026; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; định hướng xây dựng luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Về chương trình công tác của Chính phủ trong tháng 7, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo 4 đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã hoàn thành cả 4 đề án. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Bộ không còn đề án nào quá hạn trình Chính phủ.

Không có nhiệm vụ quá hạn trên hệ thống theo dõi của Chính phủ

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ động thay đổi phương thức theo dõi nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ không chỉ theo dõi các nhiệm vụ sẵn có trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Chính phủ, mà còn chủ động nhập liệu, theo dõi toàn bộ nhiệm vụ theo nội dung từ nguồn văn bản đến, liên kết trực tiếp lên phân hệ nhiệm vụ trên hệ thống văn bản điều hành của Bộ.

Hệ thống có cơ chế báo cáo, nhắc việc khi đến hạn hoặc quá hạn thông qua bản tin điện tử, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở trực tiếp đến thủ trưởng các đơn vị. Trong tháng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đã ký ban hành 23 thông báo để phân công triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Các nhiệm vụ tại thông báo đều được cập nhật lên hệ thống để theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao là 565 nhiệm vụ. Tính đến ngày 31/7, Bộ đã hoàn thành 412 nhiệm vụ; 153 nhiệm vụ còn lại đều trong hạn và đang tiếp tục được triển khai. “Hiện nay, Bộ Tài chính không có nhiệm vụ nào bị quá hạn trên hệ thống” - Chánh Văn phòng Bộ cho biết.

Đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giao nhưng không nhập lên hệ thống theo dõi của Văn phòng Chính phủ để đánh giá KPI, lũy kế đến nay, Bộ cũng không có nhiệm vụ nào bị quá hạn.

Dù vậy, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận, thực tế vẫn còn một số nhiệm vụ bị chậm so với mốc thời gian yêu cầu. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng do chậm hơn mốc thời gian quy định nên vẫn bị ghi nhận là chậm trên hệ thống của Văn phòng Chính phủ.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn trình bày báo cáo giao ban tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Chấm điểm KPI với người đứng đầu các đơn vị

Về thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Tài chính, ngày 6/7/2026, Quy chế làm việc mới đã được Bộ trưởng ký ban hành. Để nâng cao hiệu lực thi hành, Bộ cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh và quán triệt toàn ngành đối với những điểm cần lưu ý.

Để nâng cao hiệu lực thi hành Quy chế làm việc, Văn phòng Bộ đã thừa lệnh Bộ trưởng ký văn bản chấn chỉnh và quán triệt toàn ngành đối với những điểm cần lưu ý tại Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai phương thức chấm điểm KPI đối với người đứng đầu các đơn vị, qua đó đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, làm cơ sở xếp loại thi đua người đứng đầu.

Đặc biệt, trong tháng 7/2026, Bộ Tài chính đã triển khai mô hình văn phòng không giấy. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, luân chuyển và xử lý văn bản đến của Bộ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống văn bản điều hành.

Theo báo cáo, việc này giúp tối ưu hóa hiệu quả luồng công việc, rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển văn bản từ khâu tiếp nhận tại văn thư Bộ đến khi chuyển giao cho chuyên viên chủ trì xử lý.

Đối với các hoạt động nội ngành, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng, hoàn thiện thể chế. Một số văn bản còn chậm trình ban hành so với thời gian yêu cầu; một số đề án phải trình đi trình lại nhiều lần. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nội ngành còn chậm; việc xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng chưa đáp ứng tiến độ do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống quản lý văn bản điều hành còn chậm. Hệ thống cơ bản triển khai tốt nhưng vẫn có thời điểm xảy ra trục trặc.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2026, Bộ Tài chính sẽ tập trung nguồn lực chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là các nội dung trình tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất; bám sát tiến độ để kịp thời trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến trước, trong và sau kỳ họp.

Bộ đồng thời khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung đã có hiệu lực pháp luật.

Các đơn vị phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tham gia ý kiến đối với văn bản của các bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị đầu mối phải kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện lên hệ thống theo dõi của Văn phòng Chính phủ và phân hệ theo dõi nhiệm vụ trên chương trình quản lý văn bản điều hành của Bộ Tài chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Bộ cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” và không chồng chéo./.