Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Theo đó, KPI giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III đạt tối thiểu 60%; đến hết quý IV đạt tối thiểu 90%; đến ngày 31/1/2027 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với cảng Đề Gi. Ảnh: Sơn Thuận

Đối với các đơn vị hiện có tỷ lệ giải ngân trên 50%, KPI giao quý III và IV được xác định trên cơ sở tiến độ giải ngân thực tế và khả năng thực hiện của từng đơn vị, nhằm tạo mục tiêu phấn đấu, đôn đốc các đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Đối với các đơn vị hiện có tỷ lệ giải ngân đạt 35 - 50%, KPI giao bảo đảm đạt 60% đến hết quý III/2026.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 35%, KPI giao yêu cầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ, xác định rõ từng dự án, từng vướng mắc, khối lượng dự kiến nghiệm thu, thanh toán và thời hạn hoàn thành để bảo đảm đạt 60% đến hết quý III/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư cấp tỉnh và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện KPI giải ngân của đơn vị mình.

Các đơn vị căn cứ KPI được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng tháng, từng tuần; xác định rõ khối lượng thực hiện, hồ sơ thanh toán, vướng mắc, cơ quan xử lý, thời hạn xử lý và người chịu trách nhiệm.

Sở Tài chính Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các cơ quan liên quan theo dõi kết quả thực hiện KPI giải ngân đặc biệt là đối với các chủ đầu tư, dự án đã được phân bổ nguồn kinh phí nhưng chậm giải ngân báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị giải ngân thấp, đơn vị không đạt tiến độ.

Theo ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch vốn năm 2026 giao cho tỉnh Gia Lai thực hiện là 30.043 tỷ đồng. Đến ngày 30/7/2026, tổng giá trị giải ngân đạt trên 9.322 tỷ đồng; tương ứng 33,93% chỉ tiêu Thủ tướng giao và 31,03% kế hoạch do HĐND tỉnh giao.

Trong đó, đối với chủ đầu tư cấp tỉnh, tỉnh Gia Lai có 10 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%. Nhiều đơn vị đã giải ngân đạt tỷ lệ 100% như Công an tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Nội vụ; Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai…

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân của nhóm có quy mô vốn lớn đạt dưới 60%. Cụ thể, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt 59,5%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 42,94%; Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 40,36%; Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 25,62%; Ban Quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng đạt 21,8%.

Đối với địa phương, tỉnh Gia Lai có 32 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên, trong đó 3 xã Ia Ly, Ia Chia và Ia Krêl đạt trên 90%; 16 xã, phường đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 60%; 49 xã, phường đạt tỷ lệ từ 35% đến dưới 50%.

Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn 38 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân dưới 35%, trong đó 2 xã Ia Lâu và Ia Mơ chưa phát sinh giải ngân.

Theo KPI được giao, trong quý III/2026, Ban Quản lý các dự án Giao thông và Dân dụng giải ngân hơn 4.717 tỷ đồng; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 2.185 tỷ đồng… Đối với 2 địa phương giải ngân 0 đồng đến cuối tháng 7, trong quý III/2026, xã Ia Lâu phải giải ngân 2,888 tỷ đồng; xã Ia Mơ phải giải ngân 2,092 tỷ đồng.