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Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:28 | 04/08/2026
(TBTCO) - VN30-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp. Sắc xanh cũng áp đảo trên sàn chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn hơn kéo chênh lệch vẫn duy trì ở mức âm.
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Sau nhịp hồi phục mạnh của phiên trước, thị trường cơ sở tiếp tục duy trì đà tăng nhưng diễn biến thận trọng hơn. Trong khi VN30 bứt lên ở nửa cuối phiên chiều để đóng cửa trên mốc 1.920 điểm, thị trường phái sinh vẫn giữ quan điểm dè dặt khi các hợp đồng tương lai tiếp tục giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở và thanh khoản suy giảm.

VN30-Index kết phiên tăng 9,66 điểm (+0,50%) lên 1.927,35 điểm. Chỉ số giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch, trước khi lực cầu áp đảo hơn hẳn từ sau 14 giờ giúp chỉ số bứt phá và duy trì sắc xanh đến hết phiên. Có 14/30 mã tăng, 15 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục là động lực chính của thị trường khi VIC đóng góp hơn 6 điểm, tiếp đến là VHM. Nhóm ngân hàng cũng hỗ trợ tích cực với STB, trong khi VRE, HDB và LPB đóng góp thêm cho đà tăng. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại BSR, HPG, TCX, VNM, TCB và MWG, nhưng chưa đủ để làm suy yếu xu hướng phục hồi của chỉ số.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (mã 41I1G80003) đóng cửa tại 1.925 điểm, tăng 0,57%, thấp hơn chỉ số cơ sở 2,35 điểm. Các hợp đồng dài hạn hơn tương tự cũng tiếp tục duy trì chênh lệch âm, dao động từ -2,35 điểm đến -7,15 điểm. Nhìn chung, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng dù thị trường cơ sở đã có chuỗi dài nhiều phiên hồi phục.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 7,3% so với phiên trước. Trong đó, hợp đồng tương lai 41I1G80003 ghi nhận 190.633 hợp đồng, thấp hơn đáng kể mức hơn 205 nghìn hợp đồng của phiên liền trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 cũng giảm xuống còn 37.634 hợp đồng, phản ánh xu hướng thu hẹp vị thế sau hai phiên hồi phục liên tiếp của chỉ số cơ sở.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã giảm các vị thế đầu cơ trong phiên và có thể bắt đầu ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh 1.930 – 1.950 điểm. SHS đánh giá xu hướng ngắn hạn của 41I1G80003 vẫn đang trong trạng thái phục hồi, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.900 điểm và vùng kháng cự quan trọng tại 1.930 - 1.950 điểm. Chênh lệch âm duy trì cùng thanh khoản và OI giảm cho thấy dòng tiền trên thị trường phái sinh vẫn khá thận trọng đối với kỳ vọng xuất hiện nhịp bứt phá mạnh của VN30-Index trong ngắn hạn.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh vn30 vic Vingrouo

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