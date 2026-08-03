SJ Group ghi nhận lợi nhuận 526 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Công ty cổ phần SJ Group (SJ Group - mã Ck: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Quý II/2026, Công ty Cổ phần SJ Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 443,4 tỷ đồng, tăng 128,7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 7,5% xuống gần 100 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 142,1%, đạt 344 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 306,6 tỷ đồng, tăng 135,8% so với quý II/2025.

Dự án Nam An Khánh. Ảnh minh họa.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 760,2 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 573 tỷ đồng, tăng 133,3. Lợi nhuận trước thuế SJ Group đạt 526,3 tỷ đồng, tăng 143,1%. Với kết quả này, SJ Group đã hoàn thành khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đáng chú ý, doanh thu 6 tháng đầu năm chủ yếu được ghi nhận từ các hợp đồng đã ký và khoản tiền khách hàng thanh toán trước theo tiến độ trong năm 2025, tập trung tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Điều này thể hiện qua khoản mục người mua trả tiền trước giảm mạnh từ 681,1 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống còn 17,9 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tương ứng giảm gần 97,4%. Riêng tại dự án Nam An Khánh, số dư người mua trả tiền trước giảm từ 678,7 tỷ đồng xuống còn 13,4 tỷ đồng, cho thấy nguồn tiền khách hàng ứng trước gần như đã được ghi nhận hết vào doanh thu trong kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, hàng tồn kho của SJ Group đạt 4.384,2 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh ghi nhận giá trị tồn kho 4.321,8 tỷ đồng, tăng khoảng 134,5 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tới 98,6% tổng hàng tồn kho. Điều này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực vào dự án trọng điểm, đồng thời lượng vốn đầu tư vẫn chủ yếu nằm tại Nam An Khánh.

Bên cạnh lượng vốn lớn tập trung tại hàng tồn kho, SJ Group tiếp tục phân bổ nguồn lực cho các dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Theo đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt 2.625,8 tỷ đồng, tăng gần 185 tỷ đồng so với cuối năm 2025, chủ yếu tại các dự án Khu đô thị mới Hòa Hải - Đà Nẵng, Văn La - Hà Đông. Ngoài ra, SJ Group tiếp tục phân bổ vốn vào các dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Tiến Xuân, Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng và Khu đô thị Thịnh Lang - Hòa Bình.

Để triển khai các dự án, tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của SJ Group đạt gần 1.298 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, vay dài hạn đạt 962 tỷ đồng, tăng 32,1%, còn vay ngắn hạn duy trì ở mức 335,9 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2026, doanh nghiệp đã phê duyệt phương án vay vốn tại VietABank - Chi nhánh Hà Nội để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiều cổ đông đã chất vấn ban lãnh đạo SJ Group khi kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 chỉ đạt từ 19 - 62% các chỉ tiêu đề ra, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Phản hồi cổ đông, ban lãnh đạo cho biết trong năm 2026, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại hai dự án trọng điểm Nam An Khánh và Văn La, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, phát triển sản phẩm tại dự án Tiến Xuân./.