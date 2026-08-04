Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(TBTCO) - Ngày 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã diễn ra phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá - hành động quyết liệt - kết quả thực chất". Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể.
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh
Phiên họp hướng tới làm rõ hơn yêu cầu đổi mới cách thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng phục vụ trực tiếp các mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh
Phiên toàn thể về “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới” tập trung thảo luận vai trò của công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế trong hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh
Nội dung phiên họp xoay quanh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương, doanh nghiệp và các ngành kinh tế, qua đó khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và cơ hội từ hợp tác quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tham dự và có bài tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tham dự hội nghị và có bài tham luận với chủ đề “Trọng tâm thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ tăng trưởng và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”./.
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