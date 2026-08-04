Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h10 ngày 4/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.238.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.220.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.238.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.554.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.893.189 đồng/kg (mua vào) và 59.679.851 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 4/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h05 ngày 4/8, giá bạc giao ngay ở mức 58,571 USD/ounce, tăng 0,65% so với hôm qua.

Dù tiếp đà tăng, song giá bạc đang chịu áp lực sau khi không thể duy trì trên mốc 60 USD/ounce. Trong tuần qua, kim loại quý này đã sụt giảm và dao động ngay dưới ngưỡng kháng cự quan trọng, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, dù thị trường vẫn có khả năng phục hồi do lực bán chưa quá mạnh, xu hướng ngắn hạn vẫn thiếu rõ ràng. Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá bạc là mặt bằng lãi suất cao, vốn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi. Đây cũng là yếu tố đã ảnh hưởng đến diễn biến của bạc trong nhiều tháng gần đây.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường rơi vào trạng thái giằng co. Theo ông Lewis, sự kết hợp giữa môi trường lãi suất cao và những bất ổn toàn cầu khiến giá bạc chưa thể hình thành xu hướng rõ rệt.

Về kỹ thuật, chuyên gia đánh giá khu vực 50 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng khi nhiều lần phát huy vai trò trong quá khứ. Nếu giá tiếp tục giữ được trên vùng này, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động còn lớn, nhà đầu tư cần thận trọng trong việc quản lý quy mô vị thế.

Theo ông Lewis, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực, song ở thời điểm hiện tại thị trường vẫn cần thêm các tín hiệu rõ ràng trước khi xác lập xu hướng mới./.