Thị trường

Ngày 2/8: Giá bạc phiên cuối tuần điều chỉnh giảm

09:15 | 02/08/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ khi tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường kim loại quý. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.933.191 đồng/kg (mua vào) và 58.693.187 đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,92% so với tuần trước.
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Ngày 2/8: Giá bạc phiên cuối tuần điều chỉnh giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.512.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.933.191 đồng/kg (mua vào) và 58.693.187 đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,6569 USD/ounce, giảm 2,29% so với ngày 31/7, giảm 0,92% so với tuần trước.

Ngày 2/8: Giá bạc phiên cuối tuần điều chỉnh giảm

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thị trường bạc vẫn đang trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài. Ông cho biết, kể từ giữa tháng 6 đến nay, giá bạc chủ yếu dao động trong một vùng giá hẹp và chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo nên xu hướng rõ ràng. Điều này cho thấy, lực mua và lực bán trên thị trường đang tương đối cân bằng.

Theo chuyên gia Christopher Lewis, bối cảnh hiện nay phù hợp hơn với những nhà đầu tư ngắn hạn, có kinh nghiệm giao dịch theo biên độ. Việc tận dụng các nhịp tăng giảm nhỏ có thể mang lại lợi nhuận nếu nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt và tuân thủ kỷ luật giao dịch.

Trong khi đó, các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có xu hướng chờ thêm những tín hiệu xác nhận xu hướng mới trước khi gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Giá bạc trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh của đồng USD và diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Nếu Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc đồng USD suy yếu, bạc có thể nhanh chóng lấy lại động lực tăng giá và hướng tới các vùng kháng cự cao hơn.

Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ dao động trong vùng tích lũy hiện nay trước khi hình thành xu hướng mới.

Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các báo cáo về lạm phát, việc làm và những phát biểu từ các quan chức Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hướng đi của đồng USD cũng như triển vọng của thị trường bạc trong những tuần tới.

Nhìn chung, giá bạc phiên cuối tuần vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh nhẹ và chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá. Tuy nhiên, với nền tảng nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng cùng triển vọng tích cực trong dài hạn, bạc vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những kim loại quý đáng chú ý đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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