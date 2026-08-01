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Chứng khoán tuần đầu tháng 8/2026: Đà hồi phục tiếp tục hay "đi lên trong nghi ngờ"?

Tùng Linh

Tùng Linh

17:52 | 01/08/2026
Sau 4 tuần điều chỉnh liên tiếp, VN-Index đã lấy lại sắc xanh với tuần tăng gần 3%, nhờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết cùng chính sách tiền tệ tại một số ngân hàng trung ương lớn. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự bứt phá, trong khi rủi ro từ khối ngoại và các biến số quốc tế vẫn hiện hữu.
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Đảo chiều sau 4 tuần giảm điểm

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 27 - 31/7, VN-Index đóng cửa tại 1.735,78 điểm, tăng 49,67 điểm, tương đương 2,95% so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Theo thống kê của StockQ, thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm 4 thị trường tăng mạnh nhất thế giới trong tuần qua.

Mở cửa đầu tuần bằng một phiên giảm hơn 17 điểm, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp VN-Index liên tiếp có 3 phiên hồi phục mạnh. Đặc biệt, phiên ngày 30/7 ghi nhận mức tăng gần 40 điểm, trong khi toàn bộ 21 nhóm ngành đồng thuận tăng giá. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, áp lực chốt lời xuất hiện khi chỉ số tiến sát vùng cản 1.750 điểm, khiến VN-Index quay đầu giảm nhẹ hơn 8 điểm. Dù vậy, diễn biến trong tuần cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tâm lý sau nhịp giảm mạnh trước đó.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), sau giai đoạn “phe gấu” chiếm ưu thế, VN-Index đã hình thành tuần hồi phục đầu tiên khi dừng rơi tại cạnh dưới dải Bollinger trên đồ thị tuần. Định giá nhiều cổ phiếu cũng đã lùi về vùng chiết khấu hấp dẫn, tạo cơ sở cho quá trình tích lũy trở lại của thị trường.

Tuy vậy, chất lượng của nhịp hồi vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng. Thanh khoản trên HOSE đạt bình quân khoảng 726 triệu cổ phiếu/phiên, giảm hơn 10% so với tuần trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân khoảng 17.500 tỷ đồng/phiên, thấp hơn gần 13%. Khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn khoảng 6,4% so với mức bình quân 20 tuần.

Một điểm đáng chú ý là đà tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo thống kê về mức độ đóng góp vào chỉ số, VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất, đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index. Tiếp theo là bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh gồm VCB, BID và CTG. Các mã VPL, VIC, MCH, HPG, FPT và VRE cũng góp phần duy trì đà hồi phục của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, mức tác động giảm của các cổ phiếu như STB, ACB, HDB, BCM hay VPB khá khiêm tốn. Nhờ vậy, lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đủ sức lấn át áp lực điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu khác.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, nhịp phục hồi được hỗ trợ bởi 3 yếu tố quan trọng, bao gồm kết quả kinh doanh quý II khả quan với hơn 670 doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 25,6%. Cùng đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cùng giữ nguyên lãi suất, giúp áp lực tỷ giá dịu bớt, đồng thời, lực cầu bắt đáy gia tăng sau khi nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh sâu.

Dòng vốn ngoại vẫn là điểm trừ khi nối dài chuỗi bán ròng. Trong tuần, khối ngoại bán ròng khoảng 2.554 tỷ đồng, dù giá trị đã giảm hơn 30% so với tuần trước. Điểm tích cực là dòng tiền ngoại vẫn chọn lọc giải ngân vào một số cổ phiếu đầu ngành như VIC (453 tỷ đồng), VNM (361 tỷ đồng) và HPG (335 tỷ đồng). Ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với hơn 3.290 tỷ đồng, theo sau là TCB và VPB.

Tính từ đầu năm đến tháng 7/2026, thống kê của Công ty Chứng khoán Nhất Việt cho thấy, dù tỷ lệ sở hữu ngoại toàn thị trường giảm từ 13,74% xuống 13,3% do áp lực bán ròng chung, dòng tiền quốc tế lại xuất hiện tín hiệu “gom hàng” chọn lọc cực kỳ sắc nét ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có nền tảng cơ bản vững chắc.

Chứng khoán tuần đầu tháng 8/2026: Đà hồi phục còn tiếp tục?
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài những tháng gần đây. Nguồn: Kirin

Đà hồi phục còn tiếp tục?

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 mở ra với nhiều thông tin có khả năng định hướng dòng tiền trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước. Tuần trước, Fed quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, việc có tới 3 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản cho thấy khả năng Fed nối lại chu kỳ thắt chặt trong tháng 9/2026 vẫn chưa bị loại bỏ.

Cùng thời điểm, BoJ cũng giữ nguyên lãi suất ở mức 1%, góp phần giảm bớt áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn.

Bước sang tuần mới, giới đầu tư toàn cầu sẽ hướng sự chú ý vào báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ, chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ISM cùng hàng loạt chỉ tiêu về sản xuất và thương mại. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tới.

Trong khi đó, OPEC+ cũng sẽ nhóm họp để bàn về hạn ngạch khai thác dầu. Diễn biến xung đột Mỹ - Iran vẫn là biến số có thể tác động mạnh đến giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát.

Bên cạnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ tiếp tục sôi động với loạt doanh nghiệp lớn như AMD, Berkshire Hathaway, Disney, Uber... Trong nước, mùa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 cũng vừa đi qua giai đoạn sôi động nhất, qua đó phác họa rõ hơn bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết và tạo động lực phân hóa dòng tiền theo từng nhóm ngành.

Theo CSI, thanh khoản của tuần hồi phục vừa qua có khối lượng khớp lệnh không lớn, thấp hơn tuần giảm trước đó và thấp hơn (-6,4%) so với mức bình quân 20 tuần. Sau khi đã chốt lời một phần danh mục ở vùng 1.760 điểm, nhà đầu tư nên chờ VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.710 - 1.720 điểm để cân nhắc gia tăng tỷ trọng, đồng thời vẫn duy trì khoảng 20 - 30% tiền mặt nhằm quản trị rủi ro.

Trong khi đó, dựa trên các yếu tố phân tích kỹ thuật, SSI Research đánh giá, VN-Index vẫn đang trong pha hồi phục kỹ thuật. Chỉ số đang gặp vùng kháng cự mạnh 1.750 - 1.770 điểm, nhưng các chỉ báo động lượng chưa phát tín hiệu suy yếu đáng kể. Vùng 1.700 - 1.720 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần.

Pinetree nghiêng về kịch bản cơ sở là chỉ số tiếp tục đi lên, nhưng đi lên trong nghi ngờ, dao động quanh vùng 1.720 - 1.780 điểm với những phiên rung lắc đan xen. Nền tảng cho kịch bản này là bức tranh lợi nhuận quý II/2026 đã lộ diện gần như đầy đủ, giúp nhà đầu tư định giá lại doanh nghiệp trên số liệu thật thay vì kỳ vọng.

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tiếp tục nắm giữ những mã đã xác nhận lợi nhuận quý II/2026 tăng trưởng, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng ở nhóm chỉ tăng theo chỉ số mà thiếu nền tảng cơ bản.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích,
Công ty Chứng khoán Pinetree

Theo công ty chứng khoán này, thanh khoản đã cải thiện rõ khi giá trị giao dịch trên HOSE quay lại vùng trên 16.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền bắt đáy thực sự nhập cuộc. Tuy vậy, mức tăng của chỉ số sẽ không đại diện cho danh mục của phần đông nhà đầu tư, bởi dòng tiền gần như chỉ chảy vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II/2026 tích cực, còn nhóm không có câu chuyện riêng tiếp tục bị bỏ lại.

Một rủi ro, theo Pinetree, cần theo dõi là khối ngoại chưa dừng bán ròng, lũy kế từ đầu năm đã vượt 92.000 tỷ đồng. Xác suất Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9 tới cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể là những biến số thay đổi bất cứ lúc nào./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán tuần mới chứng khoán vn-index khối ngoại bán ròng

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