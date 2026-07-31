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MIC tăng trưởng 33,6% doanh thu phí bảo hiểm gốc, năm thứ hai liên tiếp được AM Best xếp hạng B++

16:29 | 31/07/2026
(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.517,7 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Cùng với kết quả kinh doanh, MIC năm thứ hai liên tiếp được AM Best xếp hạng B++ về năng lực tài chính và bbb về tín nhiệm nhà phát hành dài hạn, với triển vọng ổn định.
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Kết quả này cho thấy MIC tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên nền tảng tài chính và năng lực quản trị được tổ chức xếp hạng bảo hiểm uy tín toàn cầu AM Best ghi nhận.

Tăng trưởng mạnh từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã CK: MIG) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

MIC tăng trưởng 33,6% doanh thu phí bảo hiểm gốc, năm thứ hai liên tiếp được AM Best xếp hạng B++
Tổng doanh thu của MIC đạt 3.748 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của MIC đạt 3.748 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.517,7 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 245,2 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của MIC phản ánh hiệu quả tích cực của hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, đồng thời thể hiện khả năng mở rộng quy mô khai thác và gia tăng hiện diện của MIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Kết quả kinh doanh tích cực cũng tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng

Ở trụ cột công nghệ, MIC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng số gắn chặt với hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp đã hoàn thiện và vận hành ổn định hệ thống core bảo hiểm do MIC chủ động xây dựng. Nhờ đó, MIC triển khai đồng bộ các dịch vụ mua bảo hiểm, quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường trực tuyến, thông qua ứng dụng MIC dành cho khách hàng cá nhân và MIC Pro dành cho đại lý, cộng tác viên cùng lực lượng kinh doanh.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mang tính cá nhân hóa, tích hợp vào hành trình trải nghiệm khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường kết nối với các nền tảng số của đối tác.

Đáng chú ý, tỷ trọng doanh thu chuyển dịch số đạt khoảng 28% doanh thu phí bảo hiểm gốc và tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ kênh bancassurance đạt 1.514 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của MIC.

Những kết quả này cho thấy, chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ nâng cao trải nghiệm khách hàng, mà đang trực tiếp đóng góp vào khả năng mở rộng quy mô khai thác và năng lực cạnh tranh của MIC.

Nền tảng tài chính tiếp tục được AM Best ghi nhận

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, năm 2026, MIC tiếp tục được AM Best xếp hạng Sức mạnh Tài chính (Financial Strength Rating - FSR) ở mức B++ (Tốt), xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long-Term Issuer Credit Rating - Long-Term ICR) ở mức “bbb” (Tốt) và xếp hạng Quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc). Triển vọng của các xếp hạng này được đánh giá ở mức ổn định.

Đây là năm thứ hai liên tiếp MIC được AM Best xếp hạng ở các mức trên, cho thấy tính ổn định của nền tảng tài chính và năng lực quản trị trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.

MIC tăng trưởng 33,6% doanh thu phí bảo hiểm gốc, năm thứ hai liên tiếp được AM Best xếp hạng B++
Năm thứ hai liên tiếp MIC được AM Best xếp hạng B++ về năng lực tài chính và bbb về tín nhiệm nhà phát hành dài hạn, với triển vọng ổn định.

Trong hệ thống đánh giá của AM Best, xếp hạng B++ phản ánh đánh giá về năng lực tài chính của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các nghĩa vụ bảo hiểm; xếp hạng bbb thể hiện mức độ tín nhiệm của nhà phát hành trong dài hạn. Triển vọng ổn định cho thấy các yếu tố nền tảng hỗ trợ xếp hạng của MIC được kỳ vọng tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Theo AM Best, các xếp hạng phản ánh sức mạnh bảng cân đối kế toán của MIC ở mức mạnh, cùng hiệu quả hoạt động thỏa đáng, hồ sơ kinh doanh ở mức trung lập và hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp.

Đối với một doanh nghiệp bảo hiểm, năng lực tài chính và khả năng thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin dài hạn. Việc tiếp tục được AM Best xếp hạng trong năm thứ hai góp phần củng cố uy tín của MIC với khách hàng, đối tác và cổ đông, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Song hành với kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, việc năm thứ hai liên tiếp được AM Best xếp hạng cho thấy nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro của MIC tiếp tục được ghi nhận theo chuẩn mực quốc tế. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của thị trường và tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Tú Anh
Từ khóa:
mic bảo hiểm bảo hiểm mic bảo hiểm phi nhân thọ cổ phiếu MIG bancassurance am best

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