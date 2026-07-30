Ngân hàng - Bảo hiểm

Lãi suất

Chuyên gia SSI Research: Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp, thị trường tiếp tục chờ tín hiệu mới

Thu Hương

Thu Hương

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11:51 | 30/07/2026
(TBTCO) - Trước quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chuyên gia từ SSI Research nhận định, các quyết định chính sách của Fed trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến dữ liệu kinh tế, trong khi khả năng tăng lãi suất từ nay đến cuối năm vẫn cần được theo dõi.
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Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi 3,5 - 3,75% tại cuộc họp chính sách tháng 7. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Fed duy trì lãi suất ở mức hiện tại.

Bình luận về quyết định này, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI Research cho biết, dù Fed không thay đổi lãi suất, cuộc họp vẫn thu hút sự chú ý khi có 3 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay trong kỳ họp. Diễn biến này cho thấy, những lo ngại về áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trong nội bộ Fed.

Theo ông Hưng, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục khẳng định mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%, song không đưa ra định hướng cụ thể về điều kiện hay thời điểm có thể điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Fed sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận hạn chế sử dụng các tín hiệu định hướng chính sách (forward guidance), thay vào đó, đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu kinh tế được cập nhật tại từng kỳ họp.

Điều này khiến khả năng dự báo lộ trình chính sách của Fed trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng mức độ bất định, buộc nhà đầu tư yêu cầu phần bù rủi ro cao hơn. Cùng với đó, áp lực từ thâm hụt ngân sách của Mỹ và nhu cầu phát hành trái phiếu quy mô lớn tiếp tục hỗ trợ mặt bằng lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài.

Chuyên gia của SSI Research nhận định, trong ngắn hạn, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố trong ngày sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, lập trường thận trọng và chờ thêm dữ liệu của Fed sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu PCE vẫn duy trì ở mức cao, thị trường có thể cho rằng Fed phản ứng chậm trước rủi ro lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư đối với định hướng chính sách tiền tệ.

Đối với Việt Nam, ông Hưng cho rằng, cần theo dõi chặt chẽ khả năng Fed tăng lãi suất trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Mặc dù áp lực lên tỷ giá hiện chưa quá lớn khi đồng USD vẫn ở trạng thái tương đối yếu, song diễn biến của dòng vốn quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn.

Tuy vậy, theo ông Hưng, năm 2026, các động lực chính của tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đến từ những yếu tố nội tại như tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản và quá trình cải cách thể chế.

“Các yếu tố bên ngoài có thể tạo ra biến động trong ngắn hạn, nhưng khó làm thay đổi xu hướng cơ bản của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam” - ông Hưng nhấn mạnh./.

Thu Hương
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lãi suất fed ssi research cục dự trữ liên bang mỹ fed giữ nguyên lãi suất chính sách tiền tệ

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