Xã hội

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân

Nam Khánh

Nam Khánh

[email protected]
11:05 | 30/07/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 30/7/2026, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn TP. Hà Nội.
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Phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng truyền thông số dùng chung của chính quyền TP. Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội cho biết, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân
Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội phát biểu.

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các nghị quyết, nghị định của Chính phủ đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để phát triển chính quyền số và truyền thông số. Bám sát các chủ trương này, Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, xác định dữ liệu, nền tảng số và truyền thông số là những yếu tố cốt lõi để đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã xây dựng Nền tảng truyền thông số dùng chung của chính quyền thành phố với hạt nhân là Cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Theo ông Nguyễn Tiến Thiết, đây không chỉ là sự đổi mới về công nghệ, mà còn là sự đổi mới về tư duy quản trị và truyền thông trên môi trường số.

Đến nay, nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ với tổng lượng truy cập hơn 20 triệu lượt mỗi tháng; riêng Cổng thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 đạt trên 6,2 triệu lượt truy cập.

Đáng chú ý, nền tảng bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Hà Nội được công khai trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành chính thức, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và giúp người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Song song với đó, Bản tin điều hành Thành phố được phát hành thường xuyên nhằm cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành tới các cơ quan báo chí. Nền tảng cũng được phát triển theo hướng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), kết nối với các nền tảng số của Hà Nội như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung, đồng thời lan tỏa thông tin trên các cơ quan báo chí và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân
Các đại biểu ấn nút khai trương ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh Lê Hải

Ngoài việc cung cấp thông tin, nền tảng còn phát triển nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp như cẩm nang điện tử 126 xã, phường; chuyên mục cải cách hành chính, chuyển đổi số; kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, nền tảng đang từng bước trở thành hạ tầng truyền thông số thống nhất của chính quyền TP. Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường công khai, minh bạch và tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Trong thời gian tới, Văn phòng UBND TP. Hà Nội sẽ triển khai giai đoạn 2 của nền tảng, mở rộng phạm vi đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn, dữ liệu mở nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại.

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành phải thay đổi theo hướng thông tin được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, việc đưa nền tảng dùng chung vào vận hành không nhằm thay đổi Cổng thông tin điện tử hay các trang thông tin điện tử hiện có, mà thay đổi cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố. Từ nay, toàn bộ cổng và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, xã, phường sẽ được vận hành trên một nền tảng thống nhất, tạo điều kiện đồng bộ trong quản trị, chia sẻ và khai thác thông tin.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, giá trị của nền tảng không nằm ở số lượng trang thông tin hay số lượng tin, bài đăng tải, mà ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; khả năng cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho người dân; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát thực tiễn.

Để nền tảng phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xác định quản trị thông tin là một phần của công tác quản lý nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, nâng cao chất lượng công khai, minh bạch, coi việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, Văn phòng UBND Thành phố được giao tiếp tục hoàn thiện nền tảng, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử trên địa bàn, trong đó tập trung vào chất lượng thông tin, thời gian cập nhật, khả năng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, lễ ra mắt chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của nền tảng sẽ phụ thuộc vào việc các cơ quan thay đổi phương thức làm việc, tăng cường phối hợp, lắng nghe người dân và xử lý công việc nhanh hơn, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và phục vụ./.

Nam Khánh
Từ khóa:
hà nội lễ ra mắt trang thông tin điện tử TP. Hà Nội

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