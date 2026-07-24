Xã hội

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

16:17 | 24/07/2026
(TBTCO) - Việc hợp tác giữa KIM LONG MOTOR và Phương Trinh Buslines sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch...
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Hôm nay, 24/7, tại TP Huế, Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế (KIM LONG MOTOR) và Công ty Cổ phần Phương Trinh (Phương Trinh Buslines) chính thức ký kết Hợp đồng mua bán 100 xe citybus điện thương hiệu KIMLONG.

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh- Ảnh 1.
KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, phù hợp với định hướng giao thông xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Chính phủ.

Theo thỏa thuận, KIM LONG MOTOR sẽ cung cấp cho Công ty Cổ phần Phương Trinh 100 xe buýt điện thuộc các dòng KIMLONGB30-EV, KIMLONGB40-EV và KIMLONGB60-EV. Đây là các sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô KIM LONG MOTOR Huế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành.

Được phát triển chuyên biệt cho lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, KIMLONGB30-EV (30 chỗ), KIMLONGB40-EV (40 chỗ) và KIMLONGB60-EV (60 chỗ) sở hữu thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, không phát thải và tối ưu chi phí khai thác.

Cả ba dòng xe đều được trang bị pin BYD tiên tiến, cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt khoảng 270km, 300km và 350km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh đó, các dòng xe được trang bị nhiều tiện ích: hệ thống điều hòa công suất lớn, camera giám sát và bảng điện tử hiển thị thông tin tuyến, đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác từ các tuyến nội đô đến các tuyến kết nối đô thị, khu dân cư và khu du lịch.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển xe thương mại sử dụng năng lượng điện tại Việt Nam, KIM LONG MOTOR đã và đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý trong lộ trình phát triển hệ thống giao thông xanh. Hiện nay, các dòng xe buýt điện KIMLONG đã được đưa vào khai thác tại nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và tiếp tục mở rộng hiện diện tại nhiều đô thị trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Tại lễ ký kết, ông Mai Tiến Phát - Thành viên Hội đồng quản trị KIM LONG MOTOR chia sẻ: “Việc Công ty Cổ phần Phương Trinh lựa chọn KIM LONG MOTOR là đối tác cung cấp phương tiện tiếp tục khẳng định chất lượng, năng lực sản xuất cũng như uy tín của thương hiệu trên thị trường xe thương mại. Bên cạnh mang đến những sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp về dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm phương tiện vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu quả khai thác tối ưu. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần lan tỏa xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam, mang đến những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường”.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phương Trinh là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hiện đang khai thác và vận hành các tuyến xe buýt tại tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Việc đầu tư 100 xe citybus điện thể hiện định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng đến xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Bà Nguyễn Thị Diễm Vân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Phương Trinh chia sẻ: “Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn đối tác, chúng tôi đánh giá cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và đặc biệt ấn tượng với chất lượng của những chiếc xe buýt mang thương hiệu Việt Nam. Việc đầu tư 100 xe citybus điện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng mà còn thể hiện cam kết của Phương Trinh Buslines trong việc đồng hành cùng xu hướng phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Chúng tôi kỳ vọng lô xe buýt điện KIMLONG sẽ sớm được đưa vào khai thác hiệu quả, mang đến cho người dân những trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi và văn minh”.

Đối với KIM LONG MOTOR, hợp đồng lần này không chỉ là dấu mốc đáng ghi nhận trong chiến lược phát triển thị trường xe thương mại sử dụng năng lượng mới, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với hệ sinh thái công nghiệp ô tô dần hoàn thiện cùng định hướng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, KIM LONG MOTOR đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp ô tô, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đồng hành cùng lộ trình giảm phát thải của Việt Nam./.

Nhã Khanh
Từ khóa:
Kim Long Motor Phương Trinh Buslines giao thông xanh xe buýt điện

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