Thị trường

TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:36 | 10/04/2026
(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
aa

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện cơ quan đang trình UBND thành phố xem xét, đồng thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UBND thành phố cũng đã có Tờ trình số 362/TTr-UBND ngày 7/4/2026 về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP liên quan đến nội dung này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Song song với quá trình hoàn thiện thủ tục, Sở Xây dựng đang triển khai nhiều công việc liên quan. Cụ thể, cơ quan này đang lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị quyết theo quy định pháp luật; đồng thời rà soát, hoàn chỉnh phương án triển khai nhằm bảo đảm hiệu quả, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách và đảm bảo công bằng trong thực hiện.

Bên cạnh đó, các giải pháp kỹ thuật cũng đang được chuẩn bị, bao gồm công cụ thống kê sản lượng hành khách, phương án thanh toán, cũng như công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, Nghị quyết sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trong tháng 4/2026. Trên cơ sở đó, chủ trương miễn vé xe buýt dự kiến được triển khai trong năm 2026, cụ thể là khoảng 8 tháng cuối năm.

Về hiệu quả, Sở Xây dựng cho rằng chủ trương miễn vé xe buýt không chỉ là chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, mà còn là giải pháp góp phần cải thiện môi trường và giao thông đô thị, đồng thời tạo tiền đề triển khai Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trong thời gian tới.

Từ các chương trình miễn vé thí điểm trước đây, sản lượng hành khách sử dụng giao thông công cộng đã tăng từ 20 - 34%, tùy theo tuyến và thời điểm. Trên cơ sở đó, khi triển khai trên diện rộng, dự báo sẽ có thêm nhiều người dân chuyển từ xe máy, ô tô cá nhân sang xe buýt, đặc biệt đối với các chuyến đi ngắn và trung bình, qua đó góp phần giảm số lượng phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày.

Hiện nay, khoảng 56% số phương tiện xe buýt của thành phố (1.367/2.432 xe) sử dụng năng lượng sạch như điện và CNG. Việc gia tăng thị phần xe buýt được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải khí CO₂, NOx và bụi mịn từ giao thông đô thị.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Sở Xây dựng, hiệu quả môi trường của chính sách không chỉ được đo bằng các con số trong ngắn hạn, mà quan trọng hơn là tạo ra sự thay đổi bền vững về thói quen đi lại, từ đó giảm phát thải lâu dài cho thành phố.

Về hạ tầng, qua rà soát, Sở Xây dựng đánh giá hệ thống hiện nay có thể đáp ứng mức tăng trưởng hành khách khoảng 20 - 30%. Hiện thành phố có 180 tuyến xe buýt với hơn 2.432 phương tiện đang hoạt động, trong đó nhiều tuyến chưa khai thác hết công suất, đặc biệt ngoài giờ cao điểm.

Hệ thống vé điện tử đã được lắp đặt trên 109 tuyến xe buýt có hỗ trợ kinh phí và dự kiến hoàn thành trên toàn bộ hệ thống trong quý II/2026. Hệ thống này giúp quản lý sản lượng hành khách, theo dõi lộ trình và làm cơ sở điều hành, tối ưu luồng tuyến theo thời gian thực.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng cũng có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, mở mới các tuyến xe buýt; triển khai thêm một số loại hình giao thông để tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông công cộng. Đồng thời, thành phố sẽ bổ sung điểm dừng, nhà chờ tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, trường học; ưu tiên xe buýt trong tổ chức giao thông.

Thông qua hệ thống vé điện tử và các phần mềm quản lý, cơ quan chức năng sẽ theo dõi tần suất hoạt động theo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh, tăng chuyến hoặc bổ sung phương tiện khi nhu cầu tăng cao.

TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt
Việc điều hành linh hoạt theo thời gian thực được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng dịch vụ không bị suy giảm khi lượng khách tăng. Ảnh: Lạc Nguyên

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, miễn vé chỉ là “điều kiện cần”, chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Do đó, chính sách sẽ được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp khác.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phương tiện sạch sẽ, an toàn, đúng giờ; đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ có thái độ văn minh, thân thiện.

Bên cạnh đó, việc tăng tính thuận tiện cũng được chú trọng, thông qua kết nối giữa xe buýt với metro, buýt sông, xe đạp công cộng; ứng dụng công nghệ như MultiGo và hệ thống vé điện tử để hỗ trợ người dân tra cứu, di chuyển dễ dàng, không dùng tiền mặt.

Chính sách miễn vé xe buýt cũng được đặt trong tổng thể định hướng phát triển giao thông công cộng, gắn với các biện pháp quản lý, hạn chế dần phương tiện cá nhân tại một số khu vực, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân thay đổi nhận thức.

Ngoài ra, công tác theo dõi, đánh giá sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.

Theo Sở Xây dựng, miễn vé xe buýt là giải pháp kích cầu mang tính can thiệp chính sách ban đầu, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hành vi đi lại của người dân theo hướng ưu tiên giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển đô thị bền vững.
Lạc Nguyên
Miễn vé xe buýt sở xây dựng giao thông công cộng giao thông đô thị xe buýt điện

Hà Nội: Thí điểm cấm taxi trên phố Khâm Thiên trong giờ cao điểm từ ngày 14/2

Hà Nội: Thí điểm cấm taxi trên phố Khâm Thiên trong giờ cao điểm từ ngày 14/2

Sức khỏe doanh nghiệp bất động sản "sáng" dần nhưng không đều

Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Tìm lời giải từ mô hình TOD

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá cà phê hôm nay (10/4) đảo chiều tăng, với mức tăng phổ biến từ 600 - 700 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến trái chiều khi thị trường trong nước giảm nhẹ, thì giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại.
Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (10/4) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23%; Nhật Bản tăng 0,88%. Ngược lại giá tại Trung Quốc giảm 0,74%. Trong khi doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá mủ cao su ổn định.
Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/4) biến động mạnh trước biến động chính trị ở Trung Đông và diễn biến lãi suất. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày hôm qua.
Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (10/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

(TBTCO) - Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Công thương đã cập nhật loạt thông tin mới về nguồn cung, nhập khẩu và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng