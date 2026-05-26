Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Hà My

14:00 | 26/05/2026
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn đầu và tăng trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu của Việt Nam trong sản xuất, tiêu dùng bền vững và các giải pháp khí hậu hỗ trợ bởi AI. Đây là cam kết đầu tiên của Australian Development Investments (ADI) trong chương trình đầu tư tại Việt Nam.

ADI là quỹ đầu tư tác động hàng đầu của Chính phủ Australia trị giá 250 triệu đô la Úc, triển khai vốn, hỗ trợ kỹ thuật để huy động đầu tư tư nhân và mang lại kết quả về khí hậu và giới trên quy mô lớn.

Bằng cách hỗ trợ Do Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm do phụ nữ lãnh đạo, ADI đang giúp giải quyết các rào cản cấu trúc, với phụ nữ chỉ chiếm 11% các chuyên gia đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân cấp cao ở các thị trường mới nổi.

Bà Kate Wallace - Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh (giữa) và các đối tác công bố khoản hỗ trợ. Ảnh: ĐSQ Australia

Việt Nam chiếm 40% danh mục đầu tư hiện tại của ADI. Thông qua 5 quỹ đầu tư, ADI thúc đẩy tăng trưởng của 26 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ 5.781 việc làm, tiếp cận tài chính tốt hơn cho 260.000 doanh nhân nhỏ và lắp đặt 19,2 MW công suất năng lượng mặt trời mới.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird chia sẻ: “Australia là một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu. Cam kết quan trọng này sẽ củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút thêm tài chính tư nhân, thúc đẩy các giải pháp khí hậu ở Việt Nam”.

Bà Vy Lê - Đối tác điều hành của Do Ventures cho biết: “Cam kết này cho phép chúng tôi củng cố danh mục đầu tư khí hậu và hỗ trợ nhiều nhà sáng lập Việt Nam đang tìm cách tiên phong trong các giải pháp khí hậu sáng tạo và bền vững. Với sự đầu tư của ADI, Quỹ II của chúng tôi có thể cho phép nhiều công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô và tạo ra tác động tích cực đến khí hậu”.

ADI cũng sẽ làm việc với Do Ventures để tăng cường năng lực đầu tư khí hậu, bao gồm các hoạt động môi trường, xã hội và quản trị và đo lường tác động, để hỗ trợ quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư phát triển và hoạt động theo thời gian.

(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
