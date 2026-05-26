Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn đầu và tăng trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu của Việt Nam trong sản xuất, tiêu dùng bền vững và các giải pháp khí hậu hỗ trợ bởi AI. Đây là cam kết đầu tiên của Australian Development Investments (ADI) trong chương trình đầu tư tại Việt Nam.

ADI là quỹ đầu tư tác động hàng đầu của Chính phủ Australia trị giá 250 triệu đô la Úc, triển khai vốn, hỗ trợ kỹ thuật để huy động đầu tư tư nhân và mang lại kết quả về khí hậu và giới trên quy mô lớn.

Bằng cách hỗ trợ Do Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm do phụ nữ lãnh đạo, ADI đang giúp giải quyết các rào cản cấu trúc, với phụ nữ chỉ chiếm 11% các chuyên gia đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân cấp cao ở các thị trường mới nổi.

Bà Kate Wallace - Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh (giữa) và các đối tác công bố khoản hỗ trợ. Ảnh: ĐSQ Australia

Việt Nam chiếm 40% danh mục đầu tư hiện tại của ADI. Thông qua 5 quỹ đầu tư, ADI thúc đẩy tăng trưởng của 26 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ 5.781 việc làm, tiếp cận tài chính tốt hơn cho 260.000 doanh nhân nhỏ và lắp đặt 19,2 MW công suất năng lượng mặt trời mới.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird chia sẻ: “Australia là một đối tác đáng tin cậy của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu. Cam kết quan trọng này sẽ củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút thêm tài chính tư nhân, thúc đẩy các giải pháp khí hậu ở Việt Nam”.

Bà Vy Lê - Đối tác điều hành của Do Ventures cho biết: “Cam kết này cho phép chúng tôi củng cố danh mục đầu tư khí hậu và hỗ trợ nhiều nhà sáng lập Việt Nam đang tìm cách tiên phong trong các giải pháp khí hậu sáng tạo và bền vững. Với sự đầu tư của ADI, Quỹ II của chúng tôi có thể cho phép nhiều công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô và tạo ra tác động tích cực đến khí hậu”.

ADI cũng sẽ làm việc với Do Ventures để tăng cường năng lực đầu tư khí hậu, bao gồm các hoạt động môi trường, xã hội và quản trị và đo lường tác động, để hỗ trợ quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư phát triển và hoạt động theo thời gian.