PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

Thu Hương

15:03 | 26/05/2026
(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với PNJ thông qua việc bổ sung hơn 170,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng từ ngày 27/5/2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) liên quan đến hoạt động phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo quyết định của HOSE, PNJ được thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước khi thay đổi, doanh nghiệp có hơn 341,3 triệu cổ phiếu niêm yết. Số lượng cổ phiếu đăng ký thay đổi niêm yết là hơn 170,57 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký thay đổi theo mệnh giá đạt khoảng 1.705,7 tỷ đồng.

Sau đợt thay đổi này, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của PNJ tăng lên gần 511,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 5.118,9 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 27/5/2026.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực ở nhiều mảng hoạt động. Theo doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của cả mảng trang sức và vàng miếng.

Dù sức mua trên thị trường chịu ảnh hưởng bởi giá vàng tăng mạnh, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ trong quý I/2026 vẫn tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc khai thác hiệu quả mạng lưới 430 cửa hàng trên toàn quốc, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tối ưu tệp khách hàng, chủ động nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời triển khai các chương trình bán hàng trong giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Bên cạnh mảng bán lẻ, doanh thu trang sức bán sỉ của PNJ trong 3 tháng đầu năm cũng tăng 33,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K trong quý I ghi nhận mức tăng mạnh 324,7% so với nền thấp của cùng kỳ năm trước. Theo PNJ, nhu cầu thị trường tăng cao trong dịp Tết và mùa cao điểm tiêu dùng là yếu tố hỗ trợ chính cho tăng trưởng của mảng này. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu và tung ra các bộ sưu tập mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, qua đó đưa doanh thu vàng 24K lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm trước đây.

Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng vàng 24K, mảng có biên lợi nhuận thấp hơn trang sức đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Theo đó, biên lợi nhuận gộp bình quân của PNJ trong quý I/2026 giảm xuống còn 20%, thấp hơn mức 21,3% của cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ trong phiên chiều ngày 26/5 có giá 65.200 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, cổ phiếu PNJ đã giảm khoảng 4,2%. Với hơn 341 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của PNJ hiện đạt hơn 33.364 tỷ đồng./.

