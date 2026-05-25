Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

Ngày 25/5, thị trường cơ sở ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên sau chuỗi ngày điều chỉnh khi VN30 bật tăng trở lại nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng, thép và nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”. Dù vậy, thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng và dòng tiền lớn chưa thực sự quay lại thị trường.

VN30-Index mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh và nhanh chóng tăng hơn 10 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Dòng tiền tập trung tại nhóm ngân hàng và thép giúp chỉ số duy trì đà tăng tốt trong phần lớn thời gian giao dịch, dù áp lực bán tại nhóm năng lượng vẫn hiện hữu. Diễn biến thị trường cũng cho thấy sự phân hóa mạnh trong nhóm ngân hàng khi VCB và BID giảm nhẹ, trái ngược xu hướng tăng của nhiều cổ phiếu cùng ngành còn lại.

Sự hồi phục của nhóm Vingroup với VIC, VHM và VRE giúp VN30-Index có thời điểm tăng gần 20 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn trong nửa cuối phiên cùng sự thiếu hụt dòng tiền khiến mức tăng của chỉ số hạ nhiệt đáng kể. Kết phiên, VN30 tăng 10,79 điểm (+0,54%) lên 2.021,72 điểm với 18 mã tăng và 10 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch giảm mạnh xuống còn khoảng 11.166 tỷ đồng.

Tương tự, thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm gần 31,7%. Tâm lý giao dịch thận trọng khi VN30-Index vẫn đang vận động dưới vùng kháng cự mạnh tháng 2/2026 quanh 2.080 điểm. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 giao dịch hơn 166.000 hợp đồng trong phiên hôm nay.

Khối lượng giao dịch giảm sâu trong phiên ngày 25/5. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù thanh khoản suy giảm, khối lượng mở (OI) tại hầu hết các kỳ hạn lại tiếp tục gia tăng. Trong đó, vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 tăng gần 8% lên 33.498 hợp đồng, trong khi OI hợp đồng đáo hạn tháng 7 tăng gần gấp đôi. Nhà đầu tư vẫn đang gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm, đồng thời kỳ vọng thị trường có thể tiếp tục duy trì nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó.

Diễn biến hồi phục của thị trường cơ sở giúp các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trở lại. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 6/2026 đóng cửa tại 2.022,4 điểm, tăng 0,62% và chuyển sang trạng thái chênh lệch dương +0,68 điểm so với VN30-Index. Đây là phiên chênh lệch dương trở lại sau nhiều phiên giữ chênh lệch âm liên tiếp.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn đồng loạt hồi phục, trong đó hợp đồng tương lai tháng 9/2026 ghi nhận mức tăng mạnh nhất (0,87%). Tuy vậy, chênh lệch âm vẫn xuất hiện ở 5/8 hợp đồng. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư vẫn nghiêng về VN30-Index biến động trong biên độ hẹp sau áp lực điều chỉnh ngắn hạn./.