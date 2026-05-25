Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

16:21 | 25/05/2026
(TBTCO) - Công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch của Nutifood, đã vượt qua những “cửa ải kiểm định giá trị trí tuệ” nghiêm ngặt của USPTO Hoa Kỳ để chinh phục bằng sáng chế độc quyền.
USPTO Hoa Kỳ: Biểu tượng pháp lý nghiêm ngặt về sở hữu trí tuệ toàn cầu

Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) là hệ thống sở hữu trí tuệ lâu đời gần 240 năm lịch sử, sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Thành lập từ năm 1790, USPTO đến nay đã cấp hơn 12 triệu bằng sáng chế, trong đó có nhiều phát minh làm thay đổi thế giới.

USPTO còn là biểu tượng pháp lý tin cậy của chuẩn mực quốc tế về đổi mới sáng tạo, gắn với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt được vận hành bởi đội ngũ 13.000 chuyên gia kỹ thuật, pháp lý và thẩm định. Sáng chế được USPTO cấp bằng, đồng nghĩa với việc đã vượt qua nhiều tầng kiểm định khoa học về tính “mới” trên phạm vi toàn cầu, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI

Một bằng sáng chế tại USPTO có thể mất nhiều năm theo đuổi, nơi từng chi tiết trong công thức đều phải chứng minh được tính khác biệt so với kho dữ liệu sáng chế toàn cầu. Minh chứng cho mức độ khắt khe đó là tỷ lệ hồ sơ thực tế được USPTO chấp thuận cấp bằng sáng chế chỉ đạt khoảng 50% trong vòng 1 năm và 75% trong vòng 3 năm thẩm định.

Trong các lĩnh vực đòi hỏi khoa học khắt khe như dinh dưỡng và dược phẩm, việc được USPTO cấp bằng sáng chế là thách thức rất lớn. Mỗi công thức không chỉ cần chứng minh tính mới (novelty) và khác biệt không hiển nhiên (non-obviousness) trên phạm vi toàn cầu, mà còn phải xác thực hiệu quả thực tế thông qua dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng rõ ràng. Không nhiều doanh nghiệp châu Á, đặc biệt từ các thị trường đang phát triển như Việt Nam, có thể sở hữu tài sản trí tuệ được công nhận và bảo hộ tại Mỹ.

Nutifood cho biết Công thức FDI được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam, kết hợp cùng các nền tảng khoa học dinh dưỡng quốc tế.

Cột mốc Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế cho Công thức dinh dưỡng độc quyền FDI phản ánh một bước chuyển lớn của doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu. Nếu trước đây doanh nghiệp Việt thường được biết đến với năng lực sản xuất, thì hôm nay đã bắt đầu bước vào sân chơi cao hơn: tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất thế giới.

Công thức FDI chinh phục USPTO Hoa Kỳ bằng giá trị khoa học độc quyền

Sáng lập bởi đội ngũ y bác sĩ tâm huyết, Nutifood theo đuổi hướng phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tế của trẻ em Việt Nam, cũng như mở đường tiếp cận với những ý tưởng đổi mới khác biệt. Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Nutifood đã lựa chọn hướng đi đột phá - không phát triển sản phẩm theo xu hướng bổ sung đơn lẻ một vài dưỡng chất, mà tập trung xây dựng nền tảng toàn diện “đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt” cho trẻ nhỏ.

Lãnh đạo Nutifood cho biết, tiêu hóa và miễn dịch là “2 hệ thống then chốt” trong những năm đầu đời, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng, tăng trưởng thể chất và phát triển đề kháng của trẻ. Từ định hướng này, doanh nghiệp đã phát triển Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) thành giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, chọn lọc và kết hợp các dưỡng chất hỗ trợ đồng thời cả hệ tiêu hóa lẫn miễn dịch.

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là “cái nôi khoa học” được giao nhiệm vụ tạo nên công thức đột phá này - ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng Châu Âu, dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Công thức FDI được phát triển từ sự kết hợp giữa 2’-FL HMO - một loại oligosaccharide có trong sữa mẹ, hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên - cùng FOS, Inulin, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thông qua nền tảng này, Nutifood hướng đến mục tiêu xây dựng “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” cho trẻ nhỏ. Hiệu quả của công thức FDI đã được kiểm nghiệm lâm sàng, chứng thực được hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Công thức FDI kết hợp 2’-FL HMO và FOS(*) nhằm hỗ trợ đồng thời hệ tiêu hóa và miễn dịch - hai nền tảng quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ.

Cụ thể hơn, Công thức FDI đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực chứng về khả năng hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa (biếng ăn, táo bón, tiêu chảy), đồng thời giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ. Bằng chứng xác đáng này cho thấy, Công thức FDI không chỉ là ý tưởng khoa học nơi phòng lab, mà còn là giải pháp thực tiễn cho thế hệ tương lai.

Chính nền tảng khoa học và hiệu quả thực tiễn đó cũng góp phần tạo nên thành công thương mại cho Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu với nhiều dòng sản phẩm ứng dụng nền tảng Công thức FDI nhằm hỗ trợ “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” cho trẻ em Việt Nam. Nhiều năm liền, GrowPLUS+ trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu mẹ Việt, đồng thời dẫn đầu phân khúc sữa bột pha sẵn cho trẻ em tại Việt Nam.

Nhiều năm liền, GrowPLUS+ trở thành thương hiệu quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt và dẫn đầu phân khúc sữa bột pha sẵn cho trẻ em tại Việt Nam.

Việc Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ tiếp cận công nghệ thế giới theo hướng ứng dụng, mà đã bắt đầu tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng cạnh tranh và được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất. Cột mốc USPTO cũng không chỉ là thành tựu của riêng Nutifood, mà còn phản ánh bước chuyển của doanh nghiệp Việt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu: từ năng lực sản xuất sang năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ.

USPTO – Cột mốc khẳng định giá trị trí tuệ Việt

Công thức dinh dưỡng FDI của Nutifood đã vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) để được cấp bằng sáng chế độc quyền. Đây không chỉ là thành tựu khoa học của Nutifood mà còn đánh dấu bước chuyển của doanh nghiệp Việt từ năng lực sản xuất sang năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ toàn cầu.
Ánh Hồng
(TBTCO) - DGC cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và dự kiến công bố trong quý II/2026, sau khi cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin.
(TBTCO) - Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN của Công ty CP Lương thực A An đã chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 22/5 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
(TBTCO) - Một viên kim cương tuyệt đỉnh sắp xuất hiện trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Hồ Chí Minh. Dù chưa chính thức lộ diện, tuyệt tác ấy đã khiến mọi giới xôn xao rằng ai sẽ là người được chạm tay vưu vật vô giá này?
(TBTCO) - Trong hơi thở gấp gáp của kỷ nguyên số năm 2026, khi những con phố nhỏ tại Việt Nam không còn chỉ vang vọng tiếng rao hàng mà còn rộn ràng tiếng "ting ting" của thông báo chuyển khoản và mã QR, một cái tên đã được xướng lên tại sảnh danh vọng của ngành công nghệ: HKDO. Việc nền tảng này đoạt giải Sao Khuê 2026 không đơn thuần là một buổi lễ trao giải với ánh đèn lung linh, mà là một lời khẳng định: Công nghệ đỉnh cao đã thực sự thuộc về những người lao động bình dị nhất.
(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
(TBTCO) - Tại Colombo, Sri Lanka, ngày 8/5/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka.
