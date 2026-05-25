Đầu tư

Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Thái Lan

Công Thành

11:07 | 25/05/2026
(TBTCO) - Các dự án đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cải thiện, được thúc đẩy bởi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan dự kiến sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 28/5/2026.

Diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026, diễn đàn này dự kiến quy tụ hàng trăm lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp của hai quốc gia. Các bên sẽ trao đổi ý tưởng, kế hoạch và dự án, đồng thời có thể ký kết một số thỏa thuận trị giá lên đến hàng trăm triệu USD.

Điều này tiếp nối cam kết của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước vào năm ngoái về việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp của hai bên đầu tư vào thị trường của nhau.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Ông Thammasak Sethaudom - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, cùng ông Kulachet Dharachandra - Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam là 2 trong số các đại diện doanh nghiệp sẽ tham dự diễn đàn. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Kulachet Dharachandra chia sẻ, trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư chiến lược của SCG.

Bên cạnh quy mô đầu tư, SCG tập trung vào chuyển giao công nghệ, quản trị xanh và hợp lực cùng các đối tác địa phương nhằm nâng cao năng lực công nghiệp, cùng nhau hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Năm 2025, SCG đã đóng góp hơn 31,5 triệu USD (khoảng 788,8 tỷ đồng) vào ngân sách nhà nước, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Đặc biệt, SCG đang đầu tư 500 triệu USD để nâng cấp Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) thông qua dự án tích hợp nguồn nguyên liệu Ethane. Dự án giúp tăng cường tính linh hoạt trong vận hành, củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn và thúc đẩy quy trình sản xuất các-bon thấp.

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác trên mọi phương diện

Tháng 5/2025, Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, thể hiện quyết tâm chung của hai nước trong việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trên mọi phương diện.

Hai bên khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông vận tải, hải quan, tài chính - ngân hàng, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, vận chuyển, trung chuyển hàng hóa giữa hai nước và sang các nước thứ ba, đặc biệt tại các cửa khẩu biên giới.

Long Sơn là tổ hợp hóa dầu tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh. Được hỗ trợ bởi khoản đầu tư 5,4 tỷ USD từ SCG, tổ hợp rộng 464 ha này sản xuất các loại nhựa nguyên liệu thiết yếu.

Tại các công ty thành viên của SCG, mạng lưới nhà cung cấp nội địa chiếm tỷ trọng đáng kể. Ở nhiều mảng vận hành, SCG Việt Nam hợp tác với khoảng 5.000 nhà cung cấp hoặc đối tác cấp 1 địa phương, chiếm 70 - 80% tổng số nhà cung cấp.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính lũy kế đến cuối tháng 4, Thái Lan có 805 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD. Với kết quả này, Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Thái Lan đầu tư vào Việt Nam chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện gió, hóa dầu, bất động sản và bán buôn, bán lẻ.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, 5 tập đoàn của Thái Lan có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam gồm SCG, ThaiBev (đồ uống), Central Group (bán lẻ), C.P. Group (nông nghiệp - thực phẩm) và Amata Corporation (bất động sản).

Ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP. Khon Kaen, Thái Lan đánh giá, đối với các doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam mang lại những cơ hội kinh doanh không nên bỏ lỡ.

“Với thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) và các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, tiềm năng là rất lớn. Nếu các doanh nghiệp Thái Lan nghiên cứu kỹ thị trường, xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và phát triển các kế hoạch kinh doanh dài hạn, Việt Nam sẽ trở thành thị trường trọng điểm và cơ sở đầu tư giàu tiềm năng trong tương lai gần” - ông Linh phân tích.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có gần 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, đứng thứ 33 trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước này. Các dự án tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, bất động sản, bán buôn, bán lẻ.

Tăng cường hợp tác

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Đông Nam Á, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 22,07 tỷ USD trong năm 2025.

Hai quốc gia đã đặt mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều đạt 8,6 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,76 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Việt Nam và Thái Lan đã nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương, đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới, thanh tra - giám sát ngân hàng và đổi mới tài chính.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tận dụng hiệu quả các khuôn khổ kinh tế và các FTA mà cả hai cùng tham gia. Hai quốc gia cam kết phối hợp triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Tầm nhìn Putrajaya APEC 2040 nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Việt Nam và Thái Lan đã thành lập nhóm công tác chung nhằm tận dụng xu hướng dịch chuyển sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực bổ trợ và mang lại lợi ích song phương như nông nghiệp, hóa dầu, máy móc, linh kiện điện tử và logistics. Hai bên cũng hướng tới hình thành các chuỗi cung ứng mới trong những lĩnh vực mà cả hai cùng có tiềm năng và lợi thế.

Hai nước cam kết tối ưu hóa các tuyến vận tải hàng không, đường bộ và đường thủy, tăng tần suất các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia, đồng thời nghiên cứu các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác du lịch.

Thúc đẩy quan hệ đối tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Dự kiến, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm gặp gỡ và làm việc nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm ngoái, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong nền kinh tế số, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như giao dịch xuyên biên giới, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính số, qua đó tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư, du lịch và hội nhập tài chính giữa hai nước cũng như trong khu vực.

Ông Kulachet Dharachandra cho biết, SCG đang tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực số hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đơn cử, SCG đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn FPT nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số và tăng cường hệ thống quản trị thông minh trên toàn bộ hoạt động tại Việt Nam.

“Các đơn vị thành viên của SCG đang đẩy mạnh ứng dụng AI, tự động hóa, robot và IoT để nâng cao hiệu suất vận hành, chất lượng sản phẩm và sự linh hoạt trong sản xuất. Điển hình như ứng dụng AI tại Công ty SCGP (thành viên của SCG) để tối ưu năng suất; hệ thống Auto truck tại Công ty Xi măng Sông Gianh; ứng dụng robot và IoT tại Công ty Nhựa Bình Minh và PRIME Group để giám sát sản xuất theo thời gian thực...” - ông Kulachet Dharachandra chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
(TBTCO) - Tại Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý” diễn ra ngày 22/5, nhiều chuyên gia nhận định TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ lực đẩy từ cải cách thể chế, cơ chế đặc thù và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố tiếp tục được kỳ vọng là điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Huế đang tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tìm nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hệ đầm phá nước lợ 22.000 ha, được ghi nhận có diện tích lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai.
(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
