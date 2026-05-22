Đầu tư

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Hà Minh

17:05 | 22/05/2026
Huế đang tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tìm nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hệ đầm phá nước lợ 22.000 ha, được ghi nhận có diện tích lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai.
Ngày 22/5, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev), WWF-Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, tại Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của Bộ Chính trị và Chính phủ phê duyệt, Tam Giang - Cầu Hai được định hướng là không gian phát triển kinh tế chiến lược, hạ tầng chống chịu tự nhiên đặc biệt quan trọng của Huế.

Dù Huế đã thúc đẩy mô hình phát triển thuận thiên và huy động các nguồn lực đầu tư xanh nhằm bảo vệ và phát huy giá trị hệ sinh thái đầm phá trong dài hạn, nhưng theo lãnh đạo thành phố Huế, khu vực này đang đối mặt với nhiều áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng ven biển và khai thác tài nguyên thiếu bền vững.

Trước thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, để bảo vệ và khai thác tiềm năng từ Tam Giang - Cầu Hai, theo quan điểm của các nhà khoa học, cần phát triển Tam Giang - Cầu Hai thuận thiên, dựa vào thiên nhiên. Đây là lựa chọn về môi trường, yêu cầu chiến lược để giảm thiểu rủi ro đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu và mở ra các cơ hội tăng trưởng xanh mới.

“Thuận thiên cần trở thành tư duy chiến lược trong quản lý và phát triển. Phát triển vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cần bảo đảm cách tiếp cận liên ngành, quản lý tổng hợp vùng bờ và tích hợp các giải pháp thuận thiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu” - đại biểu góp ý.

Về phía Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, đại diện này chia sẻ, đã đồng hành cùng Huế trong nhiều giai đoạn phát triển và nhiều lĩnh vực từ du lịch bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh, đào tạo nghề đến các chương trình thích ứng khí hậu và thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính xanh.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang sở hữu nguồn tài nguyên sinh học đa dạng và thủy sinh phong phú

“Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có đầy đủ điều kiện để trở thành mô hình tiêu biểu về phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh của Việt Nam. Điều cần thiết hiện nay là xây dựng một tầm nhìn dài hạn, tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, cộng đồng, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để từng bước chuyển các tiềm năng của vùng đầm phá thành các cơ hội đầu tư thực sự” - LuxDev chia sẻ.

Trong khi đó, WWF Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, các khoản đầu tư được quy hoạch bài bản vào các vùng đất ngập nước ven biển sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng ven biển. Đại diện WWF Việt Nam cũng nhấn mạnh, cần lồng ghép các ưu tiên sinh thái vào quy hoạch phát triển địa phương, đồng thời thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng, khu vực tư nhân và các nguồn tài chính xanh.

Theo các đại biểu, thị trường hiện nay không thiếu nguồn vốn dành cho các dự án xanh và khí hậu. Tuy nhiên, điều còn thiếu là các dự án có mô hình tài chính phù hợp và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và khả năng chống chịu dài hạn. Tam Giang - Cầu Hai có tiềm năng trở thành một “không gian đầu tư khí hậu” của khu vực miền Trung nếu có thể xây dựng được danh mục dự án xanh rõ ràng, cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả và nền tảng dữ liệu phục vụ đầu tư minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, địa phương nhận thức rõ ngân sách Nhà nước không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư thích ứng khí hậu. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực xã hội và nguồn vốn xanh dài hạn là hết sức cần thiết. Để thu hút hiệu quả nguồn lực này, thành phố cam kết sẽ tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả, đồng thời chuẩn bị danh mục các dự án xanh có chất lượng và tầm nhìn dài hạn để kêu gọi đầu tư.

Trước đó, WWF Việt Nam đã chính thức công bố và trao danh hiệu “Thành phố Xanh Quốc gia 2026” cho thành phố Huế trong khuôn khổ Chương trình Thành phố Xanh Quốc tế của WWF. Danh hiệu là động lực để Huế tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển đô thị di sản theo hướng xanh và bền vững.
(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Không xem nhẹ khu vực nào và không tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư tại khu vực trung tâm, các tỉnh miền Trung đang tái cấu trúc không gian phát triển bền vững theo hướng “cân bằng” dòng vốn đầu tư trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Không còn dừng ở vai trò “công xưởng sản xuất”, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới với trọng tâm là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 20/5, TP. Hồ Chí Minh đang muốn trở thành điểm đến của dòng vốn Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, tài chính số và tăng trưởng xanh.
