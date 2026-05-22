Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 22/5, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev), WWF-Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, tại Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của Bộ Chính trị và Chính phủ phê duyệt, Tam Giang - Cầu Hai được định hướng là không gian phát triển kinh tế chiến lược, hạ tầng chống chịu tự nhiên đặc biệt quan trọng của Huế.

Dù Huế đã thúc đẩy mô hình phát triển thuận thiên và huy động các nguồn lực đầu tư xanh nhằm bảo vệ và phát huy giá trị hệ sinh thái đầm phá trong dài hạn, nhưng theo lãnh đạo thành phố Huế, khu vực này đang đối mặt với nhiều áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng ven biển và khai thác tài nguyên thiếu bền vững.

Trước thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, để bảo vệ và khai thác tiềm năng từ Tam Giang - Cầu Hai, theo quan điểm của các nhà khoa học, cần phát triển Tam Giang - Cầu Hai thuận thiên, dựa vào thiên nhiên. Đây là lựa chọn về môi trường, yêu cầu chiến lược để giảm thiểu rủi ro đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu và mở ra các cơ hội tăng trưởng xanh mới.

“Thuận thiên cần trở thành tư duy chiến lược trong quản lý và phát triển. Phát triển vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cần bảo đảm cách tiếp cận liên ngành, quản lý tổng hợp vùng bờ và tích hợp các giải pháp thuận thiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu” - đại biểu góp ý.

Về phía Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, đại diện này chia sẻ, đã đồng hành cùng Huế trong nhiều giai đoạn phát triển và nhiều lĩnh vực từ du lịch bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh, đào tạo nghề đến các chương trình thích ứng khí hậu và thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính xanh.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang sở hữu nguồn tài nguyên sinh học đa dạng và thủy sinh phong phú

“Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có đầy đủ điều kiện để trở thành mô hình tiêu biểu về phát triển thuận thiên và huy động đầu tư xanh của Việt Nam. Điều cần thiết hiện nay là xây dựng một tầm nhìn dài hạn, tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, cộng đồng, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để từng bước chuyển các tiềm năng của vùng đầm phá thành các cơ hội đầu tư thực sự” - LuxDev chia sẻ.

Trong khi đó, WWF Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, các khoản đầu tư được quy hoạch bài bản vào các vùng đất ngập nước ven biển sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng ven biển. Đại diện WWF Việt Nam cũng nhấn mạnh, cần lồng ghép các ưu tiên sinh thái vào quy hoạch phát triển địa phương, đồng thời thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng, khu vực tư nhân và các nguồn tài chính xanh.

Theo các đại biểu, thị trường hiện nay không thiếu nguồn vốn dành cho các dự án xanh và khí hậu. Tuy nhiên, điều còn thiếu là các dự án có mô hình tài chính phù hợp và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và khả năng chống chịu dài hạn. Tam Giang - Cầu Hai có tiềm năng trở thành một “không gian đầu tư khí hậu” của khu vực miền Trung nếu có thể xây dựng được danh mục dự án xanh rõ ràng, cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả và nền tảng dữ liệu phục vụ đầu tư minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, địa phương nhận thức rõ ngân sách Nhà nước không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư thích ứng khí hậu. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực xã hội và nguồn vốn xanh dài hạn là hết sức cần thiết. Để thu hút hiệu quả nguồn lực này, thành phố cam kết sẽ tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả, đồng thời chuẩn bị danh mục các dự án xanh có chất lượng và tầm nhìn dài hạn để kêu gọi đầu tư.