Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê mất mốc 86.000 đồng/kg

Bước sang phiên giao dịch ngày 20/5, thị trường cà phê trong nước tiếp tục chìm trong xu hướng giảm mạnh sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài từ cuối tuần trước.

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg so với ngày hôm trước, kéo mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tuần, giá cà phê trong nước rơi xuống dưới ngưỡng 86.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khi giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn khoảng 84.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm mạnh 1.700 đồng/kg, hiện được thu mua quanh mức 85.300 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, tuy nhiên cũng giảm tới 1.700 đồng/kg, xuống còn khoảng 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm thêm 59 USD/tấn, xuống còn 3.306 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 70 USD/tấn, xuống còn 3.175 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 3,35 US cent/pound, xuống còn 256,75 US cent/pound - mức thấp nhất trong khoảng 1,5 năm. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng lùi về mức 249,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm sâu

Giá tiêu đồng loạt giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Bước sang phiên giao dịch ngày 20/5, thị trường hồ tiêu trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên duy trì ổn định ở vùng giá cao. Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của thị trường hồ tiêu trong nhiều phiên gần đây. Trong đó, Đồng Nai ghi nhận mức giảm sâu nhất khi mất tới 3.000 đồng/kg, hiện được thu mua quanh mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 2.500 đồng/kg, xuống còn khoảng 139.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu cũng giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất thị trường, tuy nhiên cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg, xuống còn 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu hôm nay chưa xuất hiện biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục duy trì ở mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia vẫn giữ mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.