Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

07:11 | 20/05/2026
Giá cà phê hôm nay (20/5) đồng loạt giảm 1.400 - 1.700 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên duy trì ổn định ở vùng giá cao.
Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê mất mốc 86.000 đồng/kg

Bước sang phiên giao dịch ngày 20/5, thị trường cà phê trong nước tiếp tục chìm trong xu hướng giảm mạnh sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài từ cuối tuần trước.

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg so với ngày hôm trước, kéo mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tuần, giá cà phê trong nước rơi xuống dưới ngưỡng 86.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khi giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn khoảng 84.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm mạnh 1.700 đồng/kg, hiện được thu mua quanh mức 85.300 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, tuy nhiên cũng giảm tới 1.700 đồng/kg, xuống còn khoảng 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm thêm 59 USD/tấn, xuống còn 3.306 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 70 USD/tấn, xuống còn 3.175 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 3,35 US cent/pound, xuống còn 256,75 US cent/pound - mức thấp nhất trong khoảng 1,5 năm. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng lùi về mức 249,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm sâu

Giá tiêu đồng loạt giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Bước sang phiên giao dịch ngày 20/5, thị trường hồ tiêu trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên duy trì ổn định ở vùng giá cao. Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của thị trường hồ tiêu trong nhiều phiên gần đây. Trong đó, Đồng Nai ghi nhận mức giảm sâu nhất khi mất tới 3.000 đồng/kg, hiện được thu mua quanh mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 2.500 đồng/kg, xuống còn khoảng 139.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu cũng giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất thị trường, tuy nhiên cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg, xuống còn 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu hôm nay chưa xuất hiện biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục duy trì ở mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia vẫn giữ mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (19/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.
Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Giá heo hơi hôm nay (19/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Trong khi đó, thị trường tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.
Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 20/5: Vàng miếng lùi về vùng 163,5 triệu đồng/lượng

Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

