Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

06:20 | 20/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (20/5) biến động trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan giảm do tác động từ lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su không thay đổi so với hôm qua.
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,5% (90 Nhân dân tệ) lên mức 17.630 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,03% (0,1 Yên) xuống mức 399,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 7,1% (6 Baht) về mức 78,8 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 ở mức 221,9 cent Mỹ/kg, tăng 0,3%,

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp, bật tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô đi lên. Đà tăng của năng lượng khiến thị trường kỳ vọng chi phí đầu vào sẽ cao hơn, từ đó thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường mua vào và xây dựng lượng dự trữ.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1 Yên, tương đương 0,24%, lên mức 414,20 yen/kg (khoảng 2,61 USD/kg). Diễn biến này phản ánh sự phục hồi nhẹ nhưng ổn định sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước đó.

Trên Sàn SHFE, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 90 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,51%, lên mức 17.690 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.599,37 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 tăng mạnh 695 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,48% lên 16.195 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026" với chủ đề "Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai". Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ “quay đầu” tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (19/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay (19/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Trong khi đó, thị trường tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
