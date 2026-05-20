Ngày 20/5: Giá cao su thế giới trái chiều trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,5% (90 Nhân dân tệ) lên mức 17.630 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,03% (0,1 Yên) xuống mức 399,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 7,1% (6 Baht) về mức 78,8 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 ở mức 221,9 cent Mỹ/kg, tăng 0,3%,

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp, bật tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô đi lên. Đà tăng của năng lượng khiến thị trường kỳ vọng chi phí đầu vào sẽ cao hơn, từ đó thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường mua vào và xây dựng lượng dự trữ.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1 Yên, tương đương 0,24%, lên mức 414,20 yen/kg (khoảng 2,61 USD/kg). Diễn biến này phản ánh sự phục hồi nhẹ nhưng ổn định sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước đó.

Trên Sàn SHFE, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 90 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,51%, lên mức 17.690 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.599,37 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 tăng mạnh 695 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,48% lên 16.195 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.