Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Kỳ Phương

15:03 | 19/05/2026
(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
PGS.TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing phát biểu tại buổi họp báo công bố chương trình JOB FAIR UFM 2026. Ảnh: Kỳ Phương.

Hàng nghìn cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trưởng Ban tổ chức JOB FAIR UFM 2026 cho biết, ngày hội tuyển dụng là minh chứng cho cam kết của nhà trường trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Lê Trung Đạo, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp cùng hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập cho thấy niềm tin của cộng đồng tuyển dụng đối với chất lượng đào tạo của UFM, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để người học chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp trong tương lai.

JOB FAIR UFM 2026 là hoạt động thường niên quy mô lớn nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên, học viên, cựu sinh viên và học sinh THPT tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Đặc biệt, sự kiện là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Tài chính - Marketing (1/9/1976 - 1/9/2026), góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và tăng cường sự đồng hành của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng đào tạo.

Ban tổ chức cho hay, JOB FAIR UFM 2026 có gần 70 gian hàng tuyển dụng với hơn 4.000 vị trí việc làm, thực tập và bán thời gian ở nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, marketing, logistics, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, công nghệ tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch - khách sạn, luật và bất động sản.

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, chương trình năm nay được xây dựng theo mô hình “tích hợp” giữa đào tạo - tuyển dụng - trải nghiệm nghề nghiệp - kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như ký kết hợp tác doanh nghiệp, talkshow “Sinh viên - Học sinh đối thoại cùng CEO”, tư vấn nghề nghiệp, chỉnh sửa CV, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng, giao lưu văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân cựu người học UFM. Đây được xem là nền tảng nhằm tăng cường kết nối giữa các thế hệ cựu sinh viên, học viên với nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp; song song phát huy vai trò đồng hành của đội ngũ doanh nhân cựu người học trong các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ thực tập, tuyển dụng, khởi nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Đại diện Ngân hàng Sacombank chia sẻ về tiêu chí tuyển dụng tại họp báo. Ảnh: Kỳ Phương.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên UFM

Tại buổi họp báo, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao khả năng thích nghi, tinh thần cầu tiến và sự năng động của sinh viên UFM.

Đại diện Sacombank nhận định, sinh viên UFM có sự chủ động trong công việc, khả năng giao tiếp tốt và phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại. Ngân hàng này nhiều năm qua liên tục đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình thực tập và tuyển dụng nhân sự trẻ.

Cựu sinh viên Tuấn Anh (khóa 11 UFM) chia sẻ, những kỹ năng nền tảng như giao tiếp, làm việc nhóm hay thuyết trình mà anh có hôm nay đều được rèn luyện từ quá trình học tập và tham gia hoạt động tại UFM. Trở lại JOB FAIR UFM 2026 với vai trò nhà tuyển dụng, anh mong muốn mang đến thêm nhiều cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp bất động sản đánh giá, sinh viên UFM có nền tảng đào tạo khá bài bản, khả năng hòa nhập nhanh và linh hoạt khi làm việc thực tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cho rằng thị trường hiện nay yêu cầu cao về trải nghiệm thực chiến, đặc biệt ở các lĩnh vực như bất động sản, tài chính hay kế toán.

Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận, khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn vẫn còn tồn tại, nhất là khi sinh viên thường kỳ vọng vị trí cao ngay sau tốt nghiệp trong khi doanh nghiệp ưu tiên kinh nghiệm thực tế và khả năng thích nghi nghề nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp kế toán cho rằng, sinh viên hiện khá tốt về kỹ năng mềm nhưng còn thiếu va chạm thực tiễn chuyên môn. Vì vậy, nhân sự mới thường cần thêm khoảng 6 tháng để làm quen môi trường và quy trình công việc thực tế.

Đại diện doanh nghiệp du lịch - khách sạn do cựu sinh viên UFM điều hành nhận xét, những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và khả năng thích nghi được rèn luyện trong thời gian học tại trường đã giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập môi trường doanh nghiệp.

Sinh viên đặt câu hỏi về tiêu chí tuyển dụng và kỹ năng doanh nghiệp yêu cầu tại JOB FAIR UFM 2026. Ảnh: Kỳ Phương.

Ở góc độ sinh viên, nhiều câu hỏi tại họp báo tập trung vào tiêu chí tuyển dụng, cơ hội thăng tiến và yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp. Các sinh viên UFM đặt vấn đề, liệu doanh nghiệp hiện ưu tiên bằng cấp, chứng chỉ hay kỹ năng mềm khi tuyển dụng.

Trả lời nội dung này, nhiều doanh nghiệp thông tin, với sinh viên mới ra trường, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thái độ, tinh thần học hỏi và sự chủ động.

“Doanh nghiệp không kỳ vọng sinh viên mới tốt nghiệp có thể làm được ngay mọi việc. Điều quan trọng là thái độ cầu tiến, khả năng học hỏi và sự nghiêm túc với nghề nghiệp”, đại diện doanh nghiệp chứng khoán VPS chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp bất động sản góp ý thẳng thắn, ngành đòi hỏi người lao động phải trải qua giai đoạn thực chiến trước khi phát triển lên các vị trí chuyên sâu như quản lý dự án, phân tích đầu tư hay điều hành hệ thống.

Theo các chuyên gia tuyển dụng, xu hướng hiện nay của thị trường lao động không còn chỉ đánh giá bằng cấp mà ngày càng chú trọng kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tế và khả năng thích nghi với môi trường làm việc.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, JOB FAIR UFM 2026 được xem không chỉ là hoạt động tuyển dụng thường niên mà còn là mô hình kết nối giữa giáo dục đại học và thị trường lao động, góp phần giúp sinh viên tiếp cận nghề nghiệp sớm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Kỳ Phương
